ألذ صينية باذنجان باللحمة هتاكليها بطريقة مختلفة أعملي صينية الباذنجان باللحمة في الفرن بطعم جنان

تعد من أشهى المأكولات التي يقبل على تناولها العديد من الناس خاصة الأسر المصرية هي تناول الصواني التي تحتوي على اللحمة والخضروات التي تعمل على بناء الجسم، ومن أشهى هذه الصواني التي لا تحتاج إلى تكلفة عالية هي صينية الباذنجان باللحمة التي تبدو بطعم رائع وجميل، حيث تحتوي هذه الصينية على قطع اللحمة التي تعمل على بناء الجسم نتيجة لإحتوائها على البروتينات التي لا يستطيع أي إنسان أن يعيش بدونها والباذنجان الذي يحتوي على كمية كبيرة من الحديد والذي يعمل على زيادة نسبة الدم في الجسم.

مكونات صينية الباذنجان باللحمة

ثلاث حبات من الباذنجان متوسطة الحجم.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب واحد من عصير الطماطم.

حبتان من الطماطم متوسطة الحجم.

حبتان من الفلفل الأخضر متوسطة الحجم.

حبتان من البصل صغيرة الحجم.

ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة