نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون بوتكس خلطة إزالة تجاعيد البشرة وترهلات الجلد بدون عودة لبشرة مشدودة وصافية في المقال التالي
التجاعيد من أكثر المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات والسيدات لأنها تجعل البشرة والفتيات يبدون كانهم اكبر من السن وتجعلهم لا يتمتعون بسن الشباب رغم صغر سنهم، حيث يستخدمون العديد من الإستخدامات التي تعمل على التخلص من هذه المشكلات نهائيا وهي إستخدام البوتكس الذي يتم عمله في المراكز التجميلية بأغلى الاسعار حيث يعمل هذا البوتكس على شد الجلد بإستخدام الحقن وتعتبر الحقن من أخطر الأشياء التي يمكن إستخدامها على البشرة وتسبب هذا الحقن تكوين سرطانات تحت الجلد ويؤدي في النهاية إلى ترهل الجلد.
مكونات ماسك لشد التجاعيد بدون بوتكس
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ربع كوب من الماء.
- ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل ماسك لشد التجاعيد بدون بوتكس
- أحضري إناء وضعي به ربع كوب من الماء وضعيه على نار متوسطة الحرارة، وضعي بهذا الماء ملعقتان كبيرتان من النشا وقومي بتقليب الماء والنشا جيدا حتى تحصلي على قوام كريمي وكثيف من الماء والنشا.
- بعد الحصول على قوام كثيف قومي برفع هذا الإناء من على النار واتركيه حتى يبرد، بعد أن يبرد هذا النشا ضيفي إليه ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون مع ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب المكونات ببعضها.
- بعد تقليب المكونات ببعضها حتى ضمان تجانسها تماما، قومي بغسل بشرتك بالماء والغسول المناسب لنوع بشرتك.
- بعد غسل بشرتك بالماء والغسول المناسب قومي بتنشيفها بواسطة قطعة من القطن.
- ثم عليكي بوضع هذا الماسك على بشرتك مع التركيز على المناطق التي يكثر بها التجاعيد والخطوط الرفيعة.
- بعد التأكد من وضع هذا الماسك على جميع البشرة أتركيه على بشرتك لمدة تصل من خمسة عشر دقيقة إلى عشرون دقيقة حتى تتمكني من جفافه على البشرة تماما.
- بعد ذلك قومي بخلع هذا الماسك من البشرة، ثم عليكي بغسل بشرتك بالماء البارد جيدا وقومي بتكرار هذا الماسك مرتان في كل إسبوع للحصول على نتيجة أفضل.
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