بدون بوتكس خلطة إزالة تجاعيد البشرة وترهلات الجلد بدون عودة لبشرة مشدودة وصافية

التجاعيد من أكثر المشكلات التي تواجه العديد من الفتيات والسيدات لأنها تجعل البشرة والفتيات يبدون كانهم اكبر من السن وتجعلهم لا يتمتعون بسن الشباب رغم صغر سنهم، حيث يستخدمون العديد من الإستخدامات التي تعمل على التخلص من هذه المشكلات نهائيا وهي إستخدام البوتكس الذي يتم عمله في المراكز التجميلية بأغلى الاسعار حيث يعمل هذا البوتكس على شد الجلد بإستخدام الحقن وتعتبر الحقن من أخطر الأشياء التي يمكن إستخدامها على البشرة وتسبب هذا الحقن تكوين سرطانات تحت الجلد ويؤدي في النهاية إلى ترهل الجلد.

مكونات ماسك لشد التجاعيد بدون بوتكس

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ربع كوب من الماء.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل ماسك لشد التجاعيد بدون بوتكس