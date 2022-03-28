نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق أعملي بلح الشام على أصوله بالطريقة المصرية بطعم مقرمش وطري من جوه ألذ من المحلات في المقال التالي

يصنف بلح الشام من أشهر أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة التي يرجع وجودها إلى الدولة العثمانية، وهي نوع حلوى مفضل للجميع الكبار والصغار، وتشتهر أيضاً بتقديمها في مناسبات كثيرة، وبالنسبة لطريقة التحضير فهي لها طرق كثيرة، فمثلاً يمكن تحضيرها بدون بيض أو قرفة. طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالنشا المكونات: كوب دقيق.

كوب ماء.

مقدار ربع كوب زيت.

عدد ٣ بيضات.

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقة فانيليا صغيرة.

نصف ملعقة سكر صغيرة.

رشة ملح.

ملعقة خل كبيرة.

زيت للقلي. مكونات الشربات: كربان سكر.

كوب ماء.

عصير نصف حبة ليمون. طريقة التحضير طريقة تحضير الشربات: نضع ماء، سكر، عصير الليمون في وعاء على النار ليغلي ونتركه لمدة سبع دقائق حتى يتحول لقوام سميك قليلاً.

بعد ذلك نرفع الشربات من على النار ونتركه جانباً ليبرد بشكل تام. طريقة تحضير بلح الشام أولاً نضع الدقيق مع النشا في وعاء ونقلبهم جيدًا.

ثم نضع: الزيت، الماء، السكر، الملح في وعاء ونرفعه على النار ليغلي، ونضيف له الدقيق بالنشا وماء ونقلب جميع المكونات معاً لمدة دقيقة حتى تتكون عجينة متماسكة.

بعد ذلك نرفع العجين من على النار ونضعه في وعاء آخر ونتركها جانباً لتبرد.

نبدأ بخفق العجينة بمضرب كهربي لمدة دقيقة حتى تتخلص من البخار الزائد بها وتبرد، نضيف البيضة الأولى ونخفق باستمرار لتتجانس مع المكونات.

بعد ذلك نضع البيضة الثانية ونخفق مرة ثانية لتختفي مع المكونات، ونضع الفانيليا وثالث بيضة ونخفق باستمرار أيضاً وبهذا تكون عجينة بلح الشام جاهزة.

نأخذ العجينة ونضعها في قمع التشكيل أو كيس الحلوانى، ونحضر مقص مدهون بالزيت.

ثم نحضر طاسة بها زيت غزير ساخن نضع به حبات بلح الشام ونقص عند الحجم المناسب.

بعد ذلك نترك حبات بلح الشام حتى تأخذ اللون الذهبي ويتضاعف حجمها، يتم تقليبه جيدًا من جميع الجهات حتى ينضج بشكل تام.

في النهاية نرفع حبات بلح الشام من على النار ونضعها في مصفاة جانباً للتخلص من أي زيت زائد، ونسكب الشربات عليها ثم يقدم بألف هنا وشفا. عمر شويل - جدة بكوب دقيق أعملي بلح الشام على أصوله بالطريقة المصرية بطعم مقرمش وطري من جوه ألذ من المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكوب دقيق أعملي بلح الشام على أصوله بالطريقة المصرية بطعم مقرمش وطري من جوه ألذ من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.