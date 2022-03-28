نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البقلاوة التركي على أصولها بمقادير مظبوطة وبخطوات ناجحة بطريقة أشهر محلات الحلويات في المقال التالي

البقلاوة التركي أو الجلاش التركي ضمن أنواع المعجنات المحلاة التي تتكون من طبقات عجين رقيقة فوق بعضها، ويوجد منها الكثير من الأنواع مثل: بقلاوة بالفستق، بقلاوة بالجوز، وبعد تحضير البقلاوة ونضجها يتم وضعها في العسل أو القطر لإعطائها المذاق المميز وجعلها متماسكة أكثر، الجدير بالذكر أن البقلاوة التركي تختلف بشكل كبير عن البقلاوة المصرية المتعارف عليها في مكونات تحضيرها وطريقة التحضير أيضاً. طريقة عمل البقلاوة التركية الفاخرة المكونات: عبوة من العجينة الجاهزة للبقلاوة.

مقدار ٢٠٠ جرام زبدة.

ملعقتان كبيرتان فستق حلبي مطحون. مكونات القطر: مقدار كوب ونصف من الماء.

كوب وثلث الكوب سكر.

ثلثي كوب من العسل.

عودان قرفة.

ملعقة بشر قشر البرتقال.

ملعقة ماء ورد كبيرة. مكونات الحشو: عدد ٣ أكواب لوز مقشر مطحون خشن.

ملعقة من القرفة البودر صغيرة.

مقدار نصف ملعقة بهارات مشكلة صغيرة.

تلت كوب من السكر. طريقة عمل البقلاوة التركي طريقة تحضير القطر: أول خطوة نخلط كل من: قشور البرتقال المبشورة، القرفة، العسل، الماء، السكر في وعاء مناسب على نار هادئة.

ثم نقلب الخليط ونتركهم حتى يغلوا معاً على نار مرتفعة.

نزيل القدر من على النار ونضيف ماء الورد ونترك الخليط جانباً حتى يبرد. طريقة تحضير الحشوة: نضع كل من: السكر، البهارات، القرفة، اللوز، في وعاء مناسب ونخلطهم جيداً مع بعض لتختلط المكونات. طريقة تحضير البقلاوة التركية: نشعل الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة، ونجهز صينية الفرن وندهنها جيدًا بمسحة زبدة.

ثم نفرد طبقة من العجينة وندهن وجهها بكمية زبدة قليلة.

تكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من نصف العجينة مع مراعاة دهن زبدة بين كل طبقة عجين.

ثم نوزع الحشوة على طبقات العجين لتغطي العجين بشكل كامل.

نقوم بفرد كمية العجين المتبقية ودهن الزبدة بين كل طبقة.

ثم نقسم البقلاوة لمربعات حجمها متساوي، ونرش وجهها بفستق مطحون.

نضع صينية البقلاوة في الفرن لمدة ساعة إلا تلت لتأخذ لون ذهبي على الوجه.

في النهاية نخرج الصينية من الفرن ونضع عليها الشربات المحضر سابقاً بشكل مباشر وهي ساخنة. عمر شويل - جدة البقلاوة التركي على أصولها بمقادير مظبوطة وبخطوات ناجحة بطريقة أشهر محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البقلاوة التركي على أصولها بمقادير مظبوطة وبخطوات ناجحة بطريقة أشهر محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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