نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطريقة طرية ومظبوطة أعملي بسكويت العجوة على أصولها بحشوة مختلفة وبطعم لذيذ في المقال التالي
تبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل بسكويت العجوة في المنزل لان محلات المخبوزات تعمل على تقديمه بأغلى الاسعار والطعم غير مقبول وغير شهي، حيث يعتبر بسكويت العجوة من انواع المقرمشات التي يمكننا تناولها في العديد من الاوقات حيث يقوم البعض من الناس بتناوله في وجبات الإفطار مع العديد من المشروبات التي تقبيلن عليها مثل الشاي او الحليب وغيرها من المشروبات الأخرى، والبعض من الناس يعملون على تناوله بين الوجبات كنوع من أنواع الحلويات وكذلك بعد الوجبات ويعتبر الاساس في الطعم الرائع لبسكويت العجوة هو العجينة التي يمكننا عملها بأشهى طعم، والعجينة الخاصة بالبسكويت لا تحتاج إلى مكونات غالية التكلفة.
مكونات عمل بسكويت العجوة
- كوبان ونصف من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من السمنة السائلة.
- كوب واحد من الحليب السائل.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- حبتان إثنان من البيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف كوب من السكر.
- كمية من العجوة للحشو.
طريقة عمل بسكويت العجوة
- أحضري العجان الكهربائي وضعي به حبتان من البيض والسمنة السائلة والحليب والفانيليا والسكر وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها جيدا.
- بعد ذلك ضيفي إلى هذا الخليط كوبان ونصف من الدقيق تدريجيا والبيكنج بودر أثناء تقليب العجان لهذه المكونات.
بعد الحصول على عجينة متماسكة القوام قومي بتوقف عملية العجن، وعليكي بترك العجينة حتى ترتاح لمدة ساعة واحدة.
- بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بالسمنة ثم قومي بعمل كرات من هذه العجين وقومي بفردها على شكل دائري ومتوسطة الحجم وقومي بوضع كمية من العجوة في منتصف هذا القرص الدائري.
- بعد ذلك قومي برص هذا البسكويت على الصينية وقومي بتكرار نفس الخطوات وبأشكال مختلفة على حسب رغبتك مع باقي الكمية وقومي بإدخال هذه الصينية في الفرن.
- أتركي هذه الصينية في الفرن حتى تنضج بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن واتركيها لتبرد قليلا وبعد ذلك قومي بوضعها في طبق تقديم وتصبح بذلك جاهزة لتناولها بأشهى وألذ طعم مع المشروبات التي ترغبين بها.
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