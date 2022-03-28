بطريقة طرية ومظبوطة أعملي بسكويت العجوة على أصولها بحشوة مختلفة وبطعم لذيذ

تبحث العديد من السيدات عن طريقة لعمل بسكويت العجوة في المنزل لان محلات المخبوزات تعمل على تقديمه بأغلى الاسعار والطعم غير مقبول وغير شهي، حيث يعتبر بسكويت العجوة من انواع المقرمشات التي يمكننا تناولها في العديد من الاوقات حيث يقوم البعض من الناس بتناوله في وجبات الإفطار مع العديد من المشروبات التي تقبيلن عليها مثل الشاي او الحليب وغيرها من المشروبات الأخرى، والبعض من الناس يعملون على تناوله بين الوجبات كنوع من أنواع الحلويات وكذلك بعد الوجبات ويعتبر الاساس في الطعم الرائع لبسكويت العجوة هو العجينة التي يمكننا عملها بأشهى طعم، والعجينة الخاصة بالبسكويت لا تحتاج إلى مكونات غالية التكلفة.

مكونات عمل بسكويت العجوة

كوبان ونصف من الدقيق.

كوب واحد ونصف من السمنة السائلة.

كوب واحد من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

حبتان إثنان من البيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر.

كمية من العجوة للحشو.

طريقة عمل بسكويت العجوة