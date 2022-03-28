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عمر شويل - جدة مكون سحري اقوى من البوتوكس للتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة بالبشرة نهائياً، وصفة اليوم هي تحضير كريم ورق الغار المضاد للشيخوخة حيث أنه يعمل على إزالة التجاعيد حول العينين الفم والجبين، والتحضير هذا الكريم سنحتاج إلى أوراق الغار حيث تساعد أوراق الغار في شد البشرة، وتقلل من ظهور التجاعيد كما نحتاج إلى نشا الذرة فهو ينعم البشرة ويزيل الخلايا الميتة، كذلك نحتاج إلى جل الألوفيرا فهو يزيل التجاعيد ويمنع ظهورها كما يجعل البشرة مشرقة ويزيل التصبغات.

مكون سحري للتخلص من التجاعيد

يتكون كريم ورق الغار من العناصر التالية :

10 أوراق طازجة أو مجففة من أوراق الغار.

كوب من الماء.

3 ملاعق صغيرة من نشا الذرة.

ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

علاج الخطوط الدقيقة بالبشرة نهائياً

ضع أوراق الغار والماء في قدر معدني ثم ارفعه على الموقد واترك أوراق الغار تغلي لمدة 10 دقائق، وبعد الغليان يصبح لون الماء متغيراً ثم قم بترشيح المغلي باستخدام مصفاة وضع المحلول الناتج في وعاء، ثم أضف إليه النشا وامزج بشكل جيد ثم اسكب المزيج في قدر معدني وارفعه على نار هادئة، مع تحريك المزيج باستمرار حتى تحصلي على خليط كريمي وعندما يصبح المزيج كريمياً أطفئ النار.

طريقة تحضير الكريم وتطبيقه على البشرة

وضع الكريم في وعاء ثم أضف إليه جل الألوفيرا وامزج جيداً ثم أضف العسل الطبيعي وامزج مرة أخيرة، وبعد ذلك احتفظ بهذا الكريم في جرة زجاجية ويمكنك إضافة بضع قطرات من فيتامين ه أو زيت اللوز الحلو، والآن حصلنا على كريم طبيعي مضاد للشيخوخة يمكنك الاحتفاظ بهذا الكريم في الثلاجة لمدة أسبوع.

طبقي هذا الكريم على بشرتك في المساء قبل النوم طبقيه على بشرة الوجه والرقبة، ثم دلكيه جيداً لمدة دقيقة حتى تمتصه بشرتك ثم اتركيه على بشرتك طوال الليل وفي الصباح اغسلي بشرتك بالماء، كرري تطبيق هذا الكريم على بشرتك يومياً كل مساء وستحصلين على نتيجة جيدة من الأسبوع الأول، حيث تختفي التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة بواسطة المكون السحري الأقوى من البوتوكس.