نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي السمبوسك المقلية بالجبنة الشهية بطريقة سهلة ولذيذة وصحية بالمنزل وأفضل من الجاهزة في المقال التالي
عجينة السمبوسك أحلي وأطعم أنواع المعجنات التي يتم عملها في شهر رمضان كما أن العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة لعمل عجينة السمبوسك بها ولكن لا يعرفون لذلك يقومون بشراء عجينة السمبوسك الجاهزة التي تباع بأسعار مرتفعة وغالية السعر، بالإضافة إلى أنها تحتوي على المواد الحافظة الضارة، كما أن السمبوسك من المعجنات التي يمكننا عملها بالكثير من الأشكال كما يمكننا عملها وحشوها بالعديد من الحشوات المختلفة، حيث يوجد البعض من الأفراد يقومون بعمل السمبوسك على شكل مثلثات أو مربعات أو أي شكل ترغب به من يقوم بعمله، وهناك العديد الذين يقومون بحشوه بحشوة اللحمة المفرومة، أو حشوة الفراخ، أو حشوة الجبنة، أو الخضروات وغيرها من الحشوات الأخرى المتنوعة والمختلفة، وفي كل الحشوات تعتبر السمبوسك من ألذ المعجنات ويعتبر الأساس في هذا الطعم اللذيذ للسمبوسك هو العجينة نفسها، لذلك نجد أن العديد من السيدات يبحثن عن طريقة العجينة الصحيحة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية في المنزل وبأقل تكلفة ممكنة وجهد لعمل أحلي وأطعم عجينة السمبوسك.
طريقة عمل عجينة السمبوسك ومكوناتها
المكونات
- كوبان إثنان من الدقيق.
- كوب واحد من الماء.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- نصف كوب من الزيت.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- كمية من الجبن للحشو.
طريقة التحضير
- أحضري وعاء كبير وضعي به الدقيق مع الخميرة والسكر والملح وقومي بتقليب المكونات الجافة ببعضها.
- بعد ذلك قومي بإضافة الزيت مع الحليب والماء وقومي بتقليبهما وعجنهما جيدا حتى تختلط تماما.
- بعد العجن الجيد أتركي العجينة حتى ترتاح وتختمر، بعد ذلك قومي بعجنها مرة أخرى وقومي بعمل كرات متساوية الحجم منها.
- بعد ذلك قومي بفرد هذه الكرات وعليكي بتقطيعها على شكل شرائح طويلة وضعي بها خلطة الجبن وقومي بلفها على شكل مثلث.
- بعد ذلك قومي بتحضير طاسة عميقة بها زيت وضعي السمبوسك تقلى في الزيت بعد ذلك أرفعيها من على الزيت وقومي بتقديمها بأشهى طعم مع أي مقبلات أو إضافات أخرى ترغبين بتناولها بجانب السمبوسك.
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