نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أصنعي أقوي كيراتين منزلي بمكونات طبيعية وغير مكلفة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير في المقال التالي

تريد كل امرأة أن تتمتع بشعر صحي وجميل، ولهذا فهي تبحث عن طرق الحصول على ذلك، والذي يحقق هذا هو الكيراتين ولكنه على المدى البعيد له أضرار ويسبب تساقط الشعر، ويمكن تحضير كيراتين الشعر في المنزل بمكونات طبيعية لا تضر الشعر حتى عند الاستخدام المتكرر. طريقة عمل الكرياتين الطبيعي بقناع الأعشاب المكونات: عدد ٥ ملاعق من الريحان، أو البابونج.

عدد ٣ أكواب ماء.

ملعقة خل كبيرة. طريقة التحضير: نبدأ بغلي العشبة المستخدمة في الماء لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نضيف الخل.

ثم نضع الخليط على الشعر بعد غسله جيداً بشامبو وماء. قناع الترطيب العميق باستخدام الزيوت الأساسية المكونات: مقدار ٦٠ جرام زيت خروع، أو زيت جوز الهند.

مقدار ٦٠ جرام صبار.

عدد ٦ نقاط من زيت خشب الصندل، أو زيت إكليل الجبل. طريقة التحضير: نبدأ بخلط كل المكونات معاً على نار دافئة.

بعد ذلك نضع الخليط على الشعر مع مراعاة تدليك الشعر به.

ثم نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين على الأقل.

نقوم بغسل الشعر جيدًا بشامبو مناسب وماء. قناع البيض والموز والعسل المكونات: حبتان بيض.

موزة واحدة.

عدد ٣ ملاعق عسل. طريقة التحضير: أولاً نخلط الموز مع العسل ونضيف له البيض ونستمر في الخلط باستخدام الخلاط الكهربي.

ثم نضع الخليط في وعاء نظيف ونضيف له ملعقة كبيرة من أي كريم علاجي للشعر.

نمشط الشعر جيدًا ليتغلغل في الشعر، مع مراعاة فصل الشعر لخصل لسهولة وصول الخليط للشعر ويصل للأطراف.

نترك الخليط على الشعر لمدة ساعتين، ثم نقوم بغسله.

يفضل وضع القناع مرة واحدة كل أسبوع لعدة أشهر متتالية. قناع البيض والأفوكادو وحليب جوز الهند المكونات: بيضة واحدة.

حبة من الأفوكادو.

موزة.

عدد ٥ ملاعق حليب جوز الهند. طريقة التحضير: نضع كل المكونات السابقة معاً في وعاء ونهرسهم جيداً بالخلاط.

ثم نمشط الشعر ونقسمه لخصل صغيرة، ونضع الخليط على كل خصلة بدايةً من الجذور وحتى الأطراف.

نترك القناع على الشعر لمدة ساعتين، ثم نغسله بماء فاتر وشامبو مخصص لنوع الشعر عمر شويل - جدة أصنعي أقوي كيراتين منزلي بمكونات طبيعية وغير مكلفة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصنعي أقوي كيراتين منزلي بمكونات طبيعية وغير مكلفة لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وجعله حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.