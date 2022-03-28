طريقة تحضير البرك التركي السريعة بالتفصيل أجمل طعم وريحة وتوفير

تعد البرك التركي من إحدى أنواع الفطائر التي لديها شهرة كبيرة في تركيا وأهم ما يعرف عنه هو مذاقه الشهي بالإضافة لسهولة تحضيره في المنزل وتبحث الكثير من الأمهات عن تقديم معجنات ومأكولات جديدة لأفراد أسرتها وإليكم في مقالنا التالي خطوات تحضير البرك التركي.

تحضير البرك التركي في البيت

يتم تحضير البرك التركي بمقادير بسيطة وغير مكلفة ومتواجدة في مطبخكم بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مكونات البرك التركي

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. ملعقتان ونصف من السمن أي نوع. بيضة بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الملح. مياه دافئة للعجن. ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

مقادير حشو البرك التركي

جبن أبيض أي نوع. بقدونس مفروم طازج. كمية قليلة من المستكة.

خطوات تحضير البرك التركية

يعتبر البرك التركي من أفضل أنواع المعجنات التي لديها مذاق شهي للغاية بالإضافة لنكهتها المميزة ويتم تحضير البرك التركية بخطوات بسيطة للغاية فلا يحتاج إلى جهد على الإطلاق كما أن المقادير غير مكلفة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير البرك التركية.

طريقة تحضير البرك التركية السريعة