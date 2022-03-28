نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل تارت الشوفان المفيد المشبع بمكونات بسيطة هناكل حلو ونخس بسرعة في المقال التالي
يعتبر تارت الشوفان من أبرز أنواع الحلويات المشبعة المفيدة التي لا تعمل على زيادة الوزن و التي لديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة تحضيرها في المنزل، فيمكن أن يتم تحضير تارت الشوفان بأكثر من نكهة واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم طريقة تحضير تارت الشوفان اللذيذ الخفيف المشبع بمكونات بسيطة وخطوات مفصلة.
تحضير تارت الشوفان
يتم تحضير تارت الشوفان بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير.
مكونات تارت الشوفان
- كأس من الزبادي الطازج منزوع الدسم.
- كأس من الفاكهة المشكلة المقطعة كالكيوي والمانجو والفراولة والتفاح والتوت.
- كأسان صغيران من الشوفان.
- ثمرة موز كبيرة ويتم تقشيرها.
- ربع كأس من العسل الأبيض.
- ملعقة من الفانيليا السائلة.
- ملعقة من القرفة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
خطوات تحضير تارت الشوفان بالفواكه
يتم تحضير تارت الشوفان اللذيذ المشبع بالفواكه من خلال اتباع الخطوات الآتية وهو ما سوف نذكره في السطور التالية.
طريقة تحضير تارت الشوفان بالفواكه
- يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه الموز ثم يتم هرسه بشكل جيد.
- بعد ذلك يتم إضافة العسل والفانيليا والقرفة والملح والشوفان ويتم التقليب بشكل جيد.
- يتم الحصول على قوالب التارت ويتم فرد الخليط فيه ثم يتم ترك فراغات في منتصفهم.
- بعد ذلك يتم تسخين الفرن ثم يتم وضع الصينية في الفريزر لمدة نصف ساعة ثم يتم إخراجها ووضعها في الفرن وتركها لمدة نصف ساعة على درجة حرارة متوسطة.
- يتم إخراج التارت من الفرن وتركه لحين أن يهدأ ثم يتم وضع الزبادي في الفراغات.
- يتم وضع الفاكهة المختلفة من توت ومانجو وموز أو أي فاكهة محببة لديكم ويتم رصها بشكل جميل فوق الزبادي ويتم تقديمه وبالهناء عليكم.
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