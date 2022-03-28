طريقة عمل تارت الشوفان المفيد المشبع بمكونات بسيطة هناكل حلو ونخس بسرعة

يعتبر تارت الشوفان من أبرز أنواع الحلويات المشبعة المفيدة التي لا تعمل على زيادة الوزن و التي لديها مذاق شهي بالإضافة لسهولة تحضيرها في المنزل، فيمكن أن يتم تحضير تارت الشوفان بأكثر من نكهة واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدم إليكم طريقة تحضير تارت الشوفان اللذيذ الخفيف المشبع بمكونات بسيطة وخطوات مفصلة.

تحضير تارت الشوفان

يتم تحضير تارت الشوفان بمقادير بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير.

مكونات تارت الشوفان

كأس من الزبادي الطازج منزوع الدسم. كأس من الفاكهة المشكلة المقطعة كالكيوي والمانجو والفراولة والتفاح والتوت. كأسان صغيران من الشوفان. ثمرة موز كبيرة ويتم تقشيرها. ربع كأس من العسل الأبيض. ملعقة من الفانيليا السائلة. ملعقة من القرفة المطحونة. ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير تارت الشوفان بالفواكه

يتم تحضير تارت الشوفان اللذيذ المشبع بالفواكه من خلال اتباع الخطوات الآتية وهو ما سوف نذكره في السطور التالية.

طريقة تحضير تارت الشوفان بالفواكه