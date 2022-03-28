كفتة داوود اوكفتة الحاتي وكل انواع الكفتة مع اسرار تحضيرها من داخل مطبخ الشربيني

طريقة عمل كفته داوود، تعتبر كفتة داوود من أكثر أنواع الكفتة التي يبحث عن طريقة تحضيرها الكثيرين بفضل مذاقها الشهي كما أن لديها نكهة مختلف عن باقي أنواع الكفتة ولمن يرغب في التعرف على طريقة التحضير سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة عمل كفتة داوود.

طريقة عمل كفتة داوود:

سوف نتعرف هنا على طريقة تحضير كفتة داوود، وتختلف سبل تقديمها على المائدة.

المقادير والمكونات:

زيت ذرة.

أرز.

صنوبر.

بطاطس مقطعة.

مقادير خليط الكفتة:

بصلة حجمها صغيرة ويتم فرمها.

نصف كأس من الكزبرة المفرومة ويتم فرمها.

ملعقة من القرفة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود.

لحم مفروم.

فصان من الثوم.

ملعقة من البهارات المشكلة.

ربع كأس من البقدونس المفروم.

ملعقة من الهيل.

ملح.

ملعقتان من زيت الذرة.

مقادير الصلصة:

ثلاثة فصوص من الثوم.

قرن من الفلفل الأخضر.

أربعة ملاعق من صلصة الطماطم.

كأس من المياه.

بهارات مشكلة.

بصلتان مقطعة.

قرن من الفلفل الأحمر.

طماطم مفرومة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من النعناع.

طريقة التحضير:

يتم تسخين الفرن ثم الحصول على صينية فرن. ثم يتم وضع الزيت في مقلاة ثم يتم رفعها على النار ثم يتم وضع البطاطس ويتم قليها في الزيت. بعد ذلك يتم إضافة اللحم المفروم والملح والبصل والقرفة والثوم والهيل والكزبرة والبهارات والبقدونس ثم يتم وضعها في إناء عميق. الاستمرار في التقليب لحين الحصول على الكفتة. يتم وضع الزيت في مقلاة ثم يتم قلي كرات الكفتة. بعد القلي توضع في صينية الفرن مع البطاطس ثم وضع الثوم والبصل في مقلاة أخرى بها زيت ثم يتم التقليب لين الحصول على اللون الذهبي. إضافة كلًا من المياه والفلفل الأخضر والنعناع والفلفل الأحمر والبهارات والطماطم والملح وخليط الطماطم. يتم وضع الصلصة على النار لحين أن تغلى. يتم وضع الصلصة على الكفتة ثم يتم وضع الصينية في الفرن لحين نضج الصلصة ثم تقدم.

طريقة تحضير كفتة البطاطس

يتم تحضيرها من خلال إحضار المقادير الآتية: