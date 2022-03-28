نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرص الفلاحي الهشة بطعم وريحة زمان مش هتبطلي تعمليها في المقال التالي

تُعد القرص الطرية من المخبوزات الهشة التي يمكن أن نستخدم فيها الكثير من الحشوات مثل الجبن والعجوة وغيرها من الحشوات وهى يمكن إستخدامها لوجبة الإفطار أو العشاء وممكن أخدها فى الرحلات وأعياد الميلاد وهى تتميز بطعمها الفلاحي المميز الذى يحبه الكبار والصغار وهى إقتصادية ويمكن عملها بسهولة فى البيت وتتكون من مكونات بسيطة ومغذية مثل الحليب الرايب والقشطة. مكونات القرص الطرية: كيلو دقيق متعدد الاستخدامات.

كوب سمنة.

ملعقتين زيت.

كوبان حليب رايب.

ملعقتان كبيرتان قشطة.

ملعقتان كبيرتان سكر.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

عشر مكعبات جبنة كريمي.

نصف كوب جبنة شيدر مبشورة.

ملعقتان زبدة.

ملعقتان سمسم.

نصف كيلو عجوة. طريقة تحضير القرص الطرية: قومي بنخل الدقيق أولًا ثم أحضري العجان الكهربائي وقومي بوضع المكونات الجافة (الدقيق والملح والسكر والخميرة والبيكنج بودر والحليب البودر) ونقوم بتشغيل العجان ونقلب المكونات جيدًا ثم نضيف السمنة ومعلقتين زيت والقشطة ونعيد تقليب المكونات حتى يمتزج الخليط معًا. ثم نقوم بإضافة نصف كمية الحليب الرايب ونشغل العجان وبعد أن تمتزج المكونات نقوم بإضافة باقي الحليب ونمزج مرة أخرى حتى نحصل على قوام العجينة طرية ومتماسكة. ثم قومي بتغطية العجين وتركها كي تختمر فى مكان دافئ فى المطبخ لمدة ساعة. ولتحضير الحشوة أحضري وعاء كبير وضعي العجوة ثم أضيفي الزبدة والسمسم والزبدة وعجنهم معًا حتى تتجانس وتتداخل المكونات مع بعض. كما يمكن حشوها بالجبنة الشيدر أو الجبنة الكريمي. ثم قومي بتقسيم العجين إلى قطع صغيرة وحشو كل قطعة بحشوة العجوة أو حشوة الجبنة وضعي القطع فى صنية مدهونة ثم قومى برص قرص العجين المحشوة فى الصينية. وأتركي القرص كي ترتاح مرة ثانية وتختمر وتتضاعف حجمها. قومي بتشغيل الفرن وتسخيه ثم قومي بوضع صنية القرص التي اختمرت وضعيها على رف قريب من أرضية الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ربع ساعة حتى يصبح لون القرص ذهبى. ثم قومى بأخراجها وتقديمها لأولادك وبالهناء والشفاء. يمكنك حشو القرص الطرية ويمكنك تركها دون حشوة وفى الحالتين طعمها لذيذ وشهى. عمر شويل - جدة القرص الفلاحي الهشة بطعم وريحة زمان مش هتبطلي تعمليها - ثقفني

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