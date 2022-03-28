مافن رقائق الشوكولاتة اللذيذ بطريقة سهلة وسريعة والطعم تحفة

تعتبر مافن رقائق الشوكولاتة من الحلويات التي لديها مذاق شهي فيقبل على تناولها الكثير من الأشخاص لإحتوائها على الشيكولاتة مما يجعل الأطفال يقبلون على طلبها ويعشقون تناولها، كما أنه يتم تحضيرها بسهولة للغاية في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج بثمن باهظ، وهي من الحلويات التي لا تستغرق وقت طويل في التحضير ولا تحتاج لمكون ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير مافن رقائق الشوكولاتة.

تحضير مافن رقائق الشوكولاتة

يتم تحضير رقائق مافن بمقادير بسيطة للغاية وتلك المقادير هي كلًا من التالي وهو ما سوف يتم ذكره في السطور التالية.

مكونات مافن رقائق الشوفان

كأس من الحليب السائل كامل الدسم. كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. ملعقة صغيرة من البيكنح بودر. ملعقتان كليرتان من زيت الذرة. نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى. حبتان من البيض ثم يتم خفقه. ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة. كأس من رقائق الشوكولاتة. رشة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير مافن رقائق الشوكولاتة

يتم تحضير مافن رقائق الشوكولاتة بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي وهو ما سوف يتم ذكره في السطور التالية.

طريقة تحضير مافن رقائق الشيكولاتة