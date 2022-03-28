نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مافن رقائق الشوكولاتة اللذيذ بطريقة سهلة وسريعة والطعم تحفة في المقال التالي
تعتبر مافن رقائق الشوكولاتة من الحلويات التي لديها مذاق شهي فيقبل على تناولها الكثير من الأشخاص لإحتوائها على الشيكولاتة مما يجعل الأطفال يقبلون على طلبها ويعشقون تناولها، كما أنه يتم تحضيرها بسهولة للغاية في المنزل بدلاً من شرائها من الخارج بثمن باهظ، وهي من الحلويات التي لا تستغرق وقت طويل في التحضير ولا تحتاج لمكون ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير مافن رقائق الشوكولاتة.
تحضير مافن رقائق الشوكولاتة
يتم تحضير رقائق مافن بمقادير بسيطة للغاية وتلك المقادير هي كلًا من التالي وهو ما سوف يتم ذكره في السطور التالية.
مكونات مافن رقائق الشوفان
- كأس من الحليب السائل كامل الدسم.
- كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات.
- ملعقة صغيرة من البيكنح بودر.
- ملعقتان كليرتان من زيت الذرة.
- نصف كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.
- حبتان من البيض ثم يتم خفقه.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبدة.
- كأس من رقائق الشوكولاتة.
- رشة صغيرة من الملح.
خطوات تحضير مافن رقائق الشوكولاتة
يتم تحضير مافن رقائق الشوكولاتة بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي وهو ما سوف يتم ذكره في السطور التالية.
طريقة تحضير مافن رقائق الشيكولاتة
- يتم الحصول على إناء ثم يتم وضع فيه كلًا من البيض المخفوق والدقيق الأبيض وذلك بعد نخله لضمان نظافته والحليب والملح والبيكنج بودر ثم يتم التقليب بالاعتماد على المضرب اليدوي.
- بعد ذلك يتم إضافة الكاكاو ثم يتم التقليب لحين أن تختلط المكونات.
- يتم الحصول على قوالب المافن ثم يتم دهنه بالزبدة ثم يتم وضع العجينة به.
- بعد ذلك يتم تزيين العجينة بالاعتماد على رقائق الشوكولاتة.
- يتم إدخاله إلى الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية لمدة خمسة وثلاثون دقيقة لحين أن ينضج المافين ويترك جانباً حتى يبرد ويقدم بألف هنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مافن رقائق الشوكولاتة اللذيذ بطريقة سهلة وسريعة والطعم تحفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.