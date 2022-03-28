نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطائر الحليب التركية السريعة بالجبن وجبة خفيفة وممتعة وغير مكلفة في المقال التالي
تعتبر فطائر الحليب من أكثر أنواع الفطائر التي لديها مذاق شهي كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومن السهل شرائها فهي عبارة طحين ولبن وخميرة بالإضافة للحشو وتبحث الكثير من ربات المنازل عن الخطوات التي تتبع في تحضير فطائر الحليب التركية باللبن واستطعنا في مقالنا التالي أن نقدمها إليكم خطوات التحضير بكل سهولة.
تحضير فطائر الحليب التركية بالجبن
يتم تحضير فطائر الحليب التركية بالجبن بمقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل مطبخ وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير فطائر الحليب التركية بالجبن.
مكونات فطائر الحليب التركية بالجبنة
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ثلاثة ملاعق من السكر.
- بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- كأسان من الحليب ويكون دافئ.
- كأس واحد من الزيت النباتي.
- خمسة أكواب من الطحين.
مقادير تحضير الحشو
- جبنة النوع المفضل.
- بقدونس مفروم.
مقادير التزيين
- صفار بيض.
- ملعقتان من السمسم.
- ملعقة من حبة بركة.
خطوات تحضير فطائر الحليب التركية بالجبن
يتم تحضير فطائر الحليب التركية بالجبن بخطوات بسيطة للغاية وتلك الخطوات هي كلًا من التالي.
طريقة تحضير فطائر اللبن التركية بالجبنة
- يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الخميرة والسكر والحليب ويتم تقليبهم مع بعضهم البعض جيدًا لحين أن تذوب الخميرة والسكر.
- يتم تغطية الخليط السابق ثم يتم تركه لمدة عشرة دقائق لحين أن تتفاعل الخميرة بشكل نهائي.
- بعد ذلك يتم إضافة كلًا من البيض والزيت والملح ويتم خلط المقادير مع بعضها البعض لحين أن تختلط جيدًا.
- يتم إضافة الطحين بصورة تدريجية ثم يتم دعك المقادير مع بعضها البعض لحين أن يتشكل لديكم عجينة غير لاصقة.
- يتم الحصول على النايلون ويتم تغطيتها وتركها لحين أن تختمر.
- القيام بدعك العجينة ثم يتم تشكيلها إلى كرات ويتم فرد كل كرة ثم يتم وضع حشو الجبنة والبقدونس فيها.
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