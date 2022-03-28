هدية لعرايس العيد.. كريم الخميرة المعجزة لتسمين وتبيض الوجة والخدود مثل البدر بدون تكاليف بكل سهولة فى 3 دقائق

هدية لعرايس العيد.. كريم الخميرة المعجزة ، اجعلي وجهلك كالبدر في تمامه بعد أن تقومين باستخدام كريم الخميرة، حيث أنه سوف يساعدك أن تحصلين على وجه أبيض وسمين، فإذا كنت من أصحاب الوجه النحيف وترغبين في وصفة طبيعية تجعل وجهك سمين وجميل فيمكنك أن تستخدمين هذا الخليط لأنه يحتوي على عناصر طبيعية تفقدها البشرة وتحتاج إلى تعويضها لذا يكون هذا الخليط الأفضل لبشرتك على الإطلاق فهو لا يترك أي آثر جانبي أو يكون سبب في تلفها.

هدية لعرايس العيد.. كريم الخميرة المعجزة

كريم الخميرة من أفضل الكريمات الطبيعية التي تحارب الفطريات والبكتيريا التي تتراكم على الوجه وينتج عن ذلك عوامل تؤذي البشرة، ولكن استخدامه سوف يحسن حالتها كثيراً ويجعلها نضرة وجذابة وخالية من المشكلات ويتم استخدامها بهذه الطريقة:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زبادي.

1 ملعقة كبيرة ماء ورد.

1 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة كبيرة خميرة البيرة.

طريقة الاستخدام:

في وعاء يتم خلط الخميرة مع ماء الورد استمري على ذلك حتى أن تذوب.

يضاف لها بعد ذلك الزبادي وقلبي برفق وأضيفي النشا وقلبي باستمرار حتى أن يصبح خليط كريمي.

يتم غسل الوجه قبل تطبيق الخليط بالماء الفاتر والصابون.

قومي بتطبيق الخليط على بشرتك وجففيه جيداً حتى يصبح خالي من الماء.

يتم تطبيق الكريم على الوجه وانتظري ساعة ونصف ثم يتم غسل الوجه بالماء البارد.

ومع تكرار الاستخدام سوف تلاحظين نضارة وجمال البشرة.

خلطة الخميرة وفيتامين أ

لكي تحصلين على بشرة جميلة ومتألقة يجب أن تحافظين على ترطيبها عن طريق استعمال مكونات طبيعية آمنة جداً فإليك خلطة الخميرة وفيتامين أ التي يتم تحضيرها كما يلي:

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من خميرة البيرة.

كبسولتين من فيتامين أ.

4 ملاعق كبيرة من ماء الورد.

طريقة الاعداد والاستخدام: