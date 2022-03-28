قد ينهي حياتك في لحظة.. الأطباء يحذرون من تناول فيتامين B12 في هذه الحالة يصيبك بمرض السرطان

قد أثبتت الدراسات العلمية أن فيتامين B12 أهمية كبيرة وأن تناقصه في الجسم يؤدي إلى مشاكل وخيمة تؤثر على صحتنا كثيرا مثل التعب والإرهاق الدائم والدوخة والإجهاض في حالات الحمل لذلك هو يعتبر من أهم الفيتامينات الموجودة في حياتنا ويطلق عليه فيتامين الحياة لأن نقصه يمكن أن يؤدي إلى الوفاة ولكن قام الخبراء بتحذيرنا عند تناوله لأنه يمكن أن يصيبنا سرطان وهو سرطان الرئة لذلك عند تناول فيتامين B12 كعقار منفصل وسوف نوضح أهم التفاصيل من خلال هذا المقال.

أسباب خطورة فيتامين B12

نجد أن فيتامين B12 له أهمية كبيرة جدا فيجب عدم تناقصه في الجسم لأنه من الفيتامينات التي تساعد على الحياة بشكل صحي ولكن هناك بعض الأمور التي يجب الحذر منها عند تناوله سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

يؤدي تناول فيتامين B12 الإصابة بسرطان الرئة عندما يتم تناوله على هيئة عقار منفصل.

أثبتت بعض الدراسات أن تناول عقار فيتامين B12 لبعض الرجال بعد مدة مرور ٦ سنوات أنهم أكثر عرضه لمرض سرطان الرئة.

يجب عدم تناوله منفصل واكتسابه عن طريق الأطعمة والمشروبات.

الأطعمة التي يتواجد بها فيتامين B12

نجد أن تناول فيتامين B12 يسبب مرض سرطان الرئة لذلك يحب اكتسابه عن طريق بعض الأطعمة التي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

البيض: يكون البيض من الأطعمة الغنية بفيتامين B12 لذلك يجب الحرص على تناولها دائما.

الجبن: يحتوي الجبن على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين دال وفيتامينB12

الأسماك: تكون الأسماك غنية بمجموعة كبيرة من المعادن والفيتامينات منها B12.

اللحوم الحمراء: تحتوي على البروتينات وفيتامين B12

السردين: يوجد به كثير من العناصر الغذائية وB12

الكبدة: يوجد بها فيتامين B12 وخاصة في كبدة الغنم والبقر.

السالمون: يوجد به نسبة كبيرة من الفيتامينات منها B12.

التونا: من المعلبات التي يأكلها الناس كثيرا وتحتوي على B12.

الحبوب المدعمة: يوجد كثير من الأشخاص لا يتناولون اللحوم الحمراء والكوارع فتلك الحبوب تمدهم ب B12

فوائد تناول فيتامين ب 12

يعمل فيتامين ب 12 علب تحسين المزاج والصحة العقلية حيث أنه يعمل على تشكيل النواقل العصبية التي نعمل على تحسين المزاج فهو مفيده جدا لأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب يعمل أيضا علي نمو العظام بشكل سليم وايضا الوقاية من هشاشة العظام وتعتبر من أهم من مصادر الاكلات التي تختوي علي فيتامين ب ١٢ هي اللحوم يمكن تناولها للحصول على فوائد