نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل رجيم في رمضان بدون حرمان.. حمية قرطاي بالتفصيل لخسارة الوزن بسرعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب الشهر الكريم، نفكر في أفضل نظام غذائي رمضاني معك مع التعرف على رجيم قرطاي بدون حرمان، وهو نظام غذائي يساعدك على إنقاص الوزن والحصول على جسم مثالي، لأنه يتبع قائمة طعام منخفضة السعرات الحرارية، وأهم ما يميز هذا النوع هو الجمع بين النظام الغذائي الكيتو والحميات البسيطة، هذا النظام يعتمد على الدهون الصحية ولا يستخدم النشا أو السكر، تابعونا للتعرف على كيفية خسارة الوزن بسهولة خلال شهر رمضان.

أفضل رجيم في رمضان بدون حرمان

الفكرة من وراء نظام قرطاي هي تناول الطعام مرتين فقط في اليوم، وهو ما يتناسب مع صيام رمضان في الإفطار والسحور، حيث يخفض من مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكر.

من الجدير بالذكر أن حمية قرطاي تقدم جميع الأطعمة التي يمكنك تناولها، بما في ذلك الأسماك واللحوم والدجاج والخضروات والفواكه والزبدة والبروتين الحيواني الموجود في منتجات الألبان كاملة الدسم.

علاوة على الفاصوليا والبروتين النباتي الموجود في العدس، وكل أنواع السكر والنشا الموجودة في المعكرونة والدقيق والأرز ممنوعة.

مزايا رجيم قرطاي

هناك العديد من الفوائد لاستخدام نظام قرطاي، ومن أبرز هذه الفوائد:

لا يساعدك نظام كارتاي على إنقاص الوزن فحسب، بل يساعد أيضًا في إزالة السموم المتراكمة في جسمك.

أهم ما يميز هذا النظام هو القدرة على تناول الخضار والفواكه المجففة والدهون الحيوانية الطبيعية والزيوت والسمن والزبدة والتمر والمكسرات، وهي ممنوعة في الحميات الأخرى.

يساعد تطبيق نظام قرطاي على حماية البشرة وتنظيفها وإعطائها الحيوية والشباب.

يساعد نظام قرطاي في القضاء على مشاكل القولون والجهاز الهضمي.

يمنح الناس الشعور بالامتلاء ولا يجعلهم يشعرون بالجوع.

أمثلة لوجبات رجيم قرطاي

لمساعدتك في تنفيذ هذا النظام بسهولة، إليك بعض الأمثلة على التغذية في قرطاي:

وجبة السحور:

شاي مع حليب خالي الدسم بدون سكر و2 بيض مخفوق مع الخضار في ملعقة من الزبدة.

وجبة الفطار:

طبق سلطة خضار + 300 جرام أصناف أسماك أو لحوم أو دجاج يوميا + شوربة بطاطس بدون خضروات، 3 تمرات، 1 كوب عصير خالي من السكر.

يمكنك شرب القهوة أو الشاي طوال اليوم، من الإفطار إلى وقت السحور، أو بين الوجبات، لكن لا تضيف السكر إلى هذه المشروبات.

نصائح لتطبيق نظام قرطاي بشكل صحيح