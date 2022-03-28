نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي الكنافة النابلسية بدون فرن في 10 دقائق فقط في المقال التالي

الكنافة من الحلويات الشرقية التي تشتهر بها بلاد الشام وبالأخص سوريا وهى من الحلويات التي يكثر عملها في شهر رمضان، والكنافة النابلسية من أسهل وأسرع الحلويات التي يمكن أن تحضريها بالمنزل ويرغب في تناولها الجميع لمذاقها الشهي، وسنقوم بعمل أسهل طريقة لعمل صنية الكنافة. مكونات الكنافة النابلسية بالصنوبر: نصف كيلو كنافة.

عشر ملاعق كبيرة سمنة.

أربع ملاعق شربات بارد.

نصف كوب فستق وصنوبر.

كوبين جبنة عكاوي مبشورة.

كوبين جبنة موزاريلا مبشورة. طريقة التحضير: اولاً نقوم بوضع الكنافة في الثلاجة قبل الإستخدام على الأقل بثلاث ساعات، ثم نقوم بتكسير الكنافة وتفتيتها ويمكن وضعها في الكبة وفرمها جيداً. ثم قومي بإحضار وعاء كبير وضعي الكنافة ثم ضيفي السمنة المذابة وملعقة كبيرة من شربات الكنافة. وقومي بفرك المكونات معًا جيدًا حتى نغلف الكنافة بالسمنة. نقوم بإحضار صنية وندهنها بالسمنة ثم نقوم بوضع طبقة من الكنافة. ولكي نحصل على طبقة مضغوطة متساوية قومي بتغطية الكنافة بكيس بلاستيك ثم أضغطي بصنية أصغر عليها حتى تتساوى طبقة الكنافة. ثم قومي بتحضير طبقة الجبنة، نضع الجبنة العكاوي في وعاء به ماء بارد ونعمل على تغير الماء كل نصف ساعة حتى نتخلص من ملوحة الجبنة. وقومى ببشر الجبنة العكاوي وأضيفي لها الجبنة الموزاريلا. ثم نقوم بإضافة الجبن إلى صنية الكنافة و نحرص أن تكون الجبنة في المنتصف بعيدة عن الأطراف. ونضيف طبقة الكنافة الأخيرة فوق الجبنة. ثم نقوم بوضع صنية الكنافة على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة مع الحرص على لف الصينية بأستمرار حتى تذوب الجبنة وتفك أطراف الكنافة. ثم قومي بتقليب صنية الكنافة لتنضج وتأخد لون من الجهة الأخرى. وأضيفي لها الشربات البارد وزينيها بالفستق والصنوبر وتقديمها وستبهرى كل ضيوفك. طريقة تحضير شربات الكنافة: 2 كوب سكر.

كوب ماء.

ملعقتين عسل أبيض.

ربع ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة تحضير الشربات: أحضري قدر وضعي السكر والماء وملعقتين العسل الأبيض وضعي القدر على النار. وبعد الغليان قومي بتقليب المكونات ثم نضيف عصير الليمون ونتركه على النار لمدة ربع ساعة ثم ننزعه من النار ويترك حتى يبرد. ويمكنك حفظه فى الثلاجة واستخدامه عند الحاجة. عمر شويل - جدة إعملي الكنافة النابلسية بدون فرن في 10 دقائق فقط - ثقفني

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