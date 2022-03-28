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مع أرتفاع درجات الحرارة نحتاج إلى تناول حلويات سريعة وغير مكلفة والحل هي كيكة الأوريو الباردة فهي تتميز بطعمها اللذيذ وتحتوي على قيمة غذائية كبيرة وتساعد على رفع هرمون السعادة لوجود الشوكولاتة، واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعمل كيكة الأوريو بدون فرن وبمكونات اقتصادية متوافرة في البيت فتابعونا. طريقة عمل كيكة الأوريو الباردة المكونات: مغلف من الأوريو.

مغلف جبنة كريمي.

نصف كوب زبدة مذابة.

مغلف كريمة خفق.

كوب سكر.

مغلف من بودينج الشوكولاتة.

2 كوب وربع حليب كامل الدسم. طريقة التحضير: نطحن الأوريو في الكبة حتى يصبح ناعم ثم نرفع ربع الكمية جانبا في وعاء جانبي وعلى المتبقي نضيف الزبدة ونخفق مرة أخري. نجهز صينية الكيك ونضع طبقة الأوريو في الأسفل مع الضغط عليها جيدا نخفق الجبنة مع السكر في قدر عميق حتى تصبح متجانسة. نضيف نصف كمية كريمة الخفق ونقلب عدة دقائق ثم نصب المزيج فوق طبقة الأوريو ونساويها بالملعقة ندخل الصينية في الثلاجة. نتركها في الثلاجة ونجهز البودينج نخفق الحليب مع الشوكولاتة ونضعها فوق المكونات ثم نضع الكيكة في الثلاجة لمدة ساعة. قبل التقديم نرش على الوجه فتات الأوريو ثم تقطع وتقدم مع كوب من القهوة أو البيبسي وبالهنا والشفا. طريقة عمل كيكة الأوريو بدون فرن المكونات: علبة بسكويت أوريو.

2 ملعقة من الزبدة.

2 كيس كريم شانتيه.

كوب حليب.

كوب شوكولاتة.

نصف كوب حليب. طريقة التحضير: نضع الأوريو في الكبة مع الزبدة المذابة ونخفق حتى يصبح مثل الرمل ثم نحضر قالب الكيك وفي القاع نضع طبقة البسكويت. نحضر الكريم شانتيه عن طريق خفق الحليب المثلج أو الماء مع أظرف الكريم شانتيه الجاهزة وعندما يصبح القوام كثيف. نضعها على طبقة البسكويت والآن نسخن الحليب على النار وعندما يغلي يرفع من النار ونضع الشوكولاتة ونقلب حتى تذوب. ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزبدة نترك الشوكولاتة حتى تبرد تماما ثم توضع على باقي المكونات وندخلها في الثلاجة لمدة3 ساعات. بعد ذلك نقطع الكيك ويوضع في أطباق التقديم ويمكن تزيين الوجه بقطع بسكويت عادية ثم تقدم وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة الأوريو الباردة بمكونات من البيت وطعم خرافي لا يقاوم - ثقفني

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