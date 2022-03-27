أفضل طريقة لعمل فطيرة السجق الاقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل فطيرة السجق، يبحث الكثير من الأشخاص عن وصفات جديدة لإعداد أشهى الفطائر، من المعروف أن فطيرة السجق من أكثر الأنواع التي يعشقها الكبار والصغار، لذلك تفضل كل سيدة منزل تحضيرها بالبيت وعدم الحاجة إلى شرائها جاهزة، وتعتبر من الأكلات التي تحتوي على عناصر غذائية هامة يحتاجها الجسم، فهناك العديد من أنواع الفطائر التي تحضر بالعجينة الهشة الخاصة بالفطائر، فيمكن تحضيرها بكل سهولة في المنزل دون الحاجة لشرائها، فقد تفننت ربه المنزل في تحضير كافة أنواع الفطائر بحشواتها المختلفة، وأصبحت تقدمها مثل الجاهزة تماماً بأقل تكلفة وأمنة وصحية تماماً، ومن خلال هذا المقال سوف نتناول طريقة عمل فطيرة السجق بكل سهولة ممكنة تابعوا الطريقة وحضريها لعائلتك بأقل التكاليف وأحلى من الجاهزة.

طريقة عمل فطيرة السجق

تحتار السيدات في عمل أكلات مختلفة بعيداً عن الأكلات التقليدية المعتادة، فدائماً تبحث عن أكلات مختلفة لتحضيرها لأطفالها، فاليوم من خلال مقال سوف نذكر لحضراتكم طريقة عمل فطيرة السجق الشهية بأبسط الطرق وأقل المكونات، يمكنك معرفة طريقة عمل فطيرة السجق من خلال الخطوات التالية:

المكونات

كوبين من الدقيق.

ملعقتين من الزيت.

أربع ملاعق من الزبدة.

القليل من الملح والبهارات.

كوب من الماء الدافئ.

مكونات الحشوة

قطع من السجق الصغيرة.

بعض قطع من الطماطم الصغيرة.

قطع من الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر.

جبنه رومي.

القليل من جبنه شيدر.

جبنه موزاريلا.

فلفل حار.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة عمل فطيرة السجق في الخطوات التالية:

نحضر وعاء ونضع به الدقيق، ثم يتم إضافة الزيت والزبدة، ومن ثم نضع كمية كافية من الماء، ونستمر في التقليب حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض وتصبح عجينة متماسكة وطرية.

تترك العجينة لترتاح.

يتم تقسيم العجينة إلى أربع قطع.

تدهن الرخامة بالقليل من الدقيق وتفرد عليها العجينة حتى تصبح متوسطة السمك.

توضع القطعة الأخرى بداخلها وتفرد مرة أخرى.

نضع الحشوة، ثم يتم وضع القطعتين الآخرتين، ويتم فردها.

ينبغي ترك الأطراف فارغة منعاً لاحتراق الأطراف.

تسخن الفرن على درجة حرارة 200، وتوضع بها الفطيرة حتى تنضج تماماً.

بذلك تكون الفطيرة جاهزة للتقديم.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل فطيرة السجق بكافة الخطوات والمكونات السهلة التي تتوفر في كل بيت، ومن المعروف أن هذه الأكلة مناسبة لكافة الأوقات، كما تتميز بالطعم الشهي واللذيذ الذي يعشقه الجميع، ومن الممكن استبدال السجق بمكونات أخرى مثل: اللحم المفروم أو البسطرمة أو التونة وغيرها.