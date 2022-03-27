أسهل طريقة لعمل الحواوشي بالفراخ بكل أسرارها

طريقة عمل الحواوشي بالفراخ الذي يعتبر من الأطباق الرائعة التي يمكن لأي سيدة أن تقوم تحضيره، وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من الطرق،ويتم تقديمها بشكل شائع في المطاعم، يتم تحضيرها بشكل متكرر مع قطع اللحم أو السجق والدجاج، تختلف طريقة تحضير لحم الفراخ المفروم والأطباق المصاحبة له، لكن الحواوشي هي الأهم، والحواوشي تعتبر نوع من الخبز المصري، ويكون هذا الخبز محشو باللحم المفروم أو الفراخ، ويمكن أن يتم تزيين الخبز والبقدونس والبهارات، كما أنه يمكن حشو الخبز محشوة بلحم الضأن، ولحم البقر أيضًا، ولكن اليوم يتم استخدام الدجاج، كما إنها تعتبر وجبة خفيفة يحبها المصريون كثيراً، خاصة في شهر رمضان، عندما يأكلونها على السحور. لذلك، إذا كنت ترغب في نكهة جيدة ومذاق لذيذ، فإليك طريقة صنع الحواوشي بالخبز البلدي، حيث سنشرح لكم اليوم كيفية عمل حواوشي وتقديمها لعائلتك، والاستمتاع بوجبة مميزة مع كل أفراد الأسرة.

مقادير عمل حواوشي الفراخ

نستخدم كيلو صدور فراخ مفرومة

حبتين طماطم مبشورة

ملعقتان كبيرتان من الزبدة

نصف كجم من البصل يكون مقطع خشن

واحد كوب من البقدونس المفروم

حبيتين فلفل يكون مفروم

ملعقة واحدة صغيرة ملح

حواوشي بهارات مقدار ملعقتين

ملعقة صغيرة فلفل أسود

زيت يتم دهنه علي الحواوشي

عيش بلدي

طريقة عمل حواوشي الفراخ

ضعي الدجاجة المفرومة في وعاء كبير وأضيفي البصل المفروم والفلفل والطماطم والبقدونس.

ثم يتم اضافة التوابل الملح وبهارات الحواوشي والفلفل كما نضيف الزبدة وتخلط جيدا كل المكونات حتى تمتزج تماما.

دهن صينية الخبز بقليل من الزيت وقم بتشغيل الفرن على نار عالية حتى يسخن.

اصنعي ثقوبًا صغيرة في الخبز البلدي بسكين مسنّ جيدًا ، وضعي كمية مناسبة من المهزلة على الدجاج في كل خبز ، ووزعيها بالتساوي.

اضغطي جيدا علي خبز الحواوشي وذلك حتى تتوزع بالتساوي، ثم ضعيها على طبق ورشي القليل من الزيت على كل منها

ضعي الحواوشي المصنوعة من الفراخ المفرومة في الفرن وذلك على الرف السفلي ويكون ذلك عند درجة حرارة 220 درجة مئوية وذلك لمدة تتراوح من عشرين دقيقة حتي نصف ساعة، وذلك حتى يتحول لونه إلى البني على الجانبين.

أخرجي الحواوشي من الفرن وقدميها مع طبق من البطاطس واستمتع بوجبة غداء رائعة

يمكن عمل الحواوشي من اللحم المفروم وهو الشائع في المطاعم وفي المحلات، كما يمكن عمل الحواوشي باستخدام المشروم، أو يتم عمله بأي حشو حسب رغبة أفراد الاسرة، ويمكن خبز العيش في الفرن.