أسهل طريقة لعمل البيتي فور الناعم الجاهز بالمقادير المضبوطة

أسهل طريقة لعمل البيتي فور وهو نوع من أنواع الحلوى المخبوزة، ويعد من أهم المخبوزات التي يتم إعدادها في عيد الفطر المبارك مثل كعك العيد وبسكويت النشادر وقراقيش المنين بالعجوة، كما يعد البيتي فور صنف من أصناف الحلوى فرنسية الأصل، يتم حشوه وتزينه بالعديد من أنواع الحشوات المميزة، ويقدم كنوع من أنواع التحلية مع الشاي لأفراد الأسرة والأقارب والضيوف، وفيما يلي سوف نوضح مقادير البيتي فور المضبوطة، وأسرار نجاح البيتي فور مثل البيتي فور الجاهز تماما.

مكونات ومقادير البيتي فور

900 جرام من الدقيق.

100 جرام من النشا.

عدد 2 كوب من السكر البودرة بما يعادل 300 جرام.

عدد 4 صفار بيض، و عدد 2 بيضة كاملة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

عدد 2 كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة، بما يعادل 400 جرام. (لا ينصح باستخدام السمن بدلا منها، لنجاح الوصفة)

100 جرام من الزيت النباتي، بما يعادل ربع كوب.

مقادير بيتي فور الشوكولاتة

نفس مقادير البيت فور السابقة، ولكن مع استبدال ربع كوب من الدقيق، بربع كوب من الكاكاو الخام.

أسهل طريقة لعمل البيتي فور الناعم بالخطوات

نحضر وعاء كبير مناسب لخلط المكونات، ونضيف به كوبين من الزبدة، ونضيف معهم كوبين من السكر البودرة.

نخلط المكونات مع بعضها باستخدام المضرب الكهربائي، حتى يصبح الخليط كريمي فاتح.

ثم قومي بإضافة الأربعة صفار البيض، واستمري في الخلط بالمضرب، بعد ذلك ضيفي عدد 2 بيضة كاملة الصفار والبياض معا، واخلطيهم جيدا، حتى يتضاعف قوام الخليط.

ثم قومي بإضافة مقدار النشا بما يعادل كوب إلا ربع، والدقيق ورشة من الملح واخلطيهم مع المكونات باليد من أعلى لأسفل حتى تتجانس المكونات مع بعضها. (إذا لاحظ البعض أن قوام العجين طري زيادة يمكن إضافة ملعقة كبيرة من الدقيق إلى الخليط، حيث يختلف نوع الدقيق من نوع لآخر)

قومي بتسخين الفرن، وتجهيز قوالب التسوية.

قومي بإحضار كيس الحلواني لتشكيل وحدات البيتي فور.

نضع كمية مناسبة من عجينة البيتي فور في الكيس، ونقوم بالضغط عليها لتشكيل وحدات البيتي فور على شكل وردة.

ثم نقوم بإدخالها الفرن حتى تمام التسوية.

بعد الانتهاء من كل الكمية، نقوم بلصق كل اثنين مع بعض بالمربى.

ثم غمسهم في صوص الشوكولاتة، أو الشكولاتة المبشورة.

طريقة عمل البيتي فور بالكاكاو الخام

نتبع نفس خطوات طريقة عمل البيتي فور السابقة، باختلاف تقليل ربع كوب من الدقيق، وإضافة ربع كوب من الكاكاو الخام بدلا منه، وخلطه مع الدقيق، وبعد الانتهاء من عمل البيتي فور، من الممكن دمج وحدات البيتي فور السادة مع وحدات البيتي فور بالكاكاو، بالمربي، ومن ثم تزينهم من الخارج، لتصبح مثل وحدات البيتي فور الجاهزة تماما.

مقادير مخبوزات عيد الفطر المبارك

يعد الكعك (الكحك)، وبسكويت النشادر من أشهر مخبوزات عيد الفطر المبارك، لذلك نقدم لكم مقادير كعك العيد، وطريقة عمل كعك العيد، ولكن قبل البدء في تجهيزات الكعك، يجب معرفة أسرار نجاح كحك العيد ليصبح مثل الجاهز، كما نقدم لكم أيضا أفضل طريقة لعمل بسكويت النشادر الجاهز في المنزل، من خلال شرح وتوضيح الفرق ما بين استخدام السمن والزبدة في عجينة البسكويت، ومتى يمكن إضافة السمن، ومتى يمكن استبدالها بالزبدة أو العكس، وذلك وفقا لأدوات التشكيل المستخدمة في تشكيل البسكويت، والتي تعد من الفوارق الهامة للحصول على النتيجة المطلوبة.