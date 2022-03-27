نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم فى البيت مثل الجاهزة بطعم شهي ولذيذ في المقال التالي

الطحينة بالسمسم الأبيض مطلب جماهيري علي شبكة الانترنت مع اقتراب رمضان، حيث أنه لاتخلو من المشويات، ولاسيما طبق الفول بالطحينة الأساسي يوميا في وجبة السحور، كما أنه في ظل غلاء الأسعار ووصول علبة الطحينة لمبلغ كبير جعل الأمهات تتجه إلى التصنيع المنزلي، فضلا عن طريقة الإعداد الصحية والابتعاد عن المعلبات والوجبات الجاهزة وإعداد كل الأطعمة التي تتناول الأسرة بشكل طبيعي صحي اقتصادي، فمن خلال كوب سمسم ابيض يمكنك تحضير برطمان كبير من السمسم يكفيكي لشهر كامل، لذلك نقدم لك تفاصيل عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في هذا المقال عبر موقعنا. مقادير عمل الطحينة البيضاء بالسمسم كوب من السمسم الني.

ملعقة كبيرة ممتلئة من الدقيق الأبيض.

كوب الا ربع زيت ذرة أو زيتون.

رشة ملح. طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم في المنزل عقب غسل السمسم وتصفيته جيدا، نحضر طاسة تيفال او جرانيت اي نوع بشرط أن تكون غير قابلة للالتصاق.

نشعل نار متوسطة ونضع السمسم في الطاسة بدون وضع اى مواد دهنية أو اضافات أخرى.

عقب تحميص السمسم والحصول علي اللون الأصفر أو الذهبي الجميل، نضيف ملعقة الدقيق ونقلبها للوصول لدرجة اللون السمسم.

ثم نضع الخليط في المطحنة وهز ساخن لكي يتم فرمه ناعم جدا، ثم نحضر الخلاط.

نضع بالخلاط السمسم مع الدقيق ورشة الملح ونقوم بفتح شفشق الخلاط ونضع الزيت بالتدريج حتى تنتهي الكمية.

نخفق المكونات لمدة ثلاثين دقيقة للحصول على قوام متجانس خالي من الدقيق.

اذا لوحظ فصل الزيت عن المكونات الأخرى، ونستمر في الخلط حتي نتأكد من الوصول إلى نفس شكل الطحينة الجاهز.

نحضر علبة نظيفة ومجففة من الماء جيدا، ثم نصب الخليط داخل البيت البرطمان ونغلقه جيدا.

نضع البرطمان في الثلاجة ونستخدمه عن الحاجة ونعيده في الثلاجة بعد كل استخدام.

يمكن إعداد العديد من أنواع المقبلات باستخدام الطحينة البيضاء بالسمسم، مثل البابا غنوج، وسلطة الطحينة…وغيرها.

كما ان طبق الفول المدمس بالطحينة من أشهر الأطباق التي لا يستغني عن الطحينة في إعداد خلال شهر رمضان، حيث أن الفول بالطحينة أساس السحور. عمر شويل - جدة طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم فى البيت مثل الجاهزة بطعم شهي ولذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم فى البيت مثل الجاهزة بطعم شهي ولذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.