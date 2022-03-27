بكيلو قشطة اعملي 2 كيلو سمن بلدي بقوام وطعم ورائحة احسن من الجاهزة

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طريقة عمل السمن البلدي من أهم ما يتم البحث عن خطواته السريعة من خلال ما يلي في تلك الفقرات القادمة والتي نخص فيها بالذكر أهم لمعلومات عن أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل أفضل نوع من السمن، وتعتبر الطريقة القادمة من أفضل الطرق وأسرعها للحصول على لسمن البلدي بأفضل طعم، والاستغناء تماما عن استعمال أي نوع من أنواع السمن البلدي الصناعي، وفيما يلي من فقرات نوضح أهم المعلومات عن المكونات الأساسية للسمن، مع توضيح أهم الخطوات الأساسية لتحضير أفضل نوع من أنواع الدهون الصحية بالمنزل ودون الحاجة لأي مكونات غريبة.
مكونات إعداد السمن البلدي
من الحليب أو مشتقاته من الممكن أن تقومي بعمل أفضل نوع من السمن وفي خلال وقت وجيز فقك يتطلب منك الأمر ضرورة استعمال مكونات بسيطة جدا، مع اتباع خطوات بسيطة، وبعدها سيتوفر لديك كمية كبيرة من السمن، وبواسطة مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب المنازل، من أهم المكونات التي من الممكن أن يتم استخراج السمن البلدي منها ما يلي في النقاط القادمة:
- كيلو من القشطة.
- رشة من الملح.
- مكعبات من الثلج.
- وعاء بلاستيك.
- قدر ملائم.
طريقة وصفة السمن البلدي بكيلو قشطة
السمن البلدي يمكنك إعداده من خلال اتباع تلك الخطوات القادمة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الاستعانة بالقشطة بوضعها بالوعاء الملائم مع التقليب المستمر.
- يتم وضع المكعبات من الثلج مع استمرارية التقليب وهذا ما يجعل إمكانية فصل الزبد أسرع كثيرا مما لو تم تقليب القشطة بدون الثلج.
- تجدي أن قوام القشطة قد تغير تماما وبدأت تظهر تكتلات من الدهون.
- تلك التكتلات الدهنية هي الزبد الطبيعي.
- يتم تجميع الزبدة وفصلها تماما عن أي سوائل.
- يتم وضع الزبد الطبيعي بالقدر المناسب حتى تتحول إلى السمن البلدي.
- لا بد وأن تكون النار المرفوع عليها القدر المحتوي على الزبد الفلاحي.
- بعد تمام ذوبان كل الزبد على النار وتصاعد بخار الماء وفقده تماما نحصل على السمن في حالة ذوبان كاملة وبعد تبريدها قليلا توضع بالبرطمان الملائم ويتم استعمال عند الحاجة.
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