بالمقادير الأصلية طريقة عمل البسكويت بنكهة البرتقال اللذيذة بطعم هش وخفيف

يعتبر البسكويت من أكثر الحلويات المحببة لكثير من الناس وتقدم في مختلف أنواع المناسبات الاجتماعية وغالباً ما تقدم في الأعياد ويمكن إعداد البسكويت بكثير من الطرق وأيضاً بأكثر من نوع وطعم، ومن بين جميع الأطعمة يمكن عمل بسكويت بالبرتقال وهي من الوصفات السهلة والمغذية ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات وتعتبر غير مكلفة أيضاً.

طريقة عمل بسكويت البرتقال

يمكن إعداد البسكويت بنكهة البرتقال عند اتباع مجموعة من الخطوات وإحضار كمية من المكونات، وهذه الخطوات عبارة عن:

مكونات بسكويت البرتقال

عدد ٢ كوب من الدقيق.

عدد كوب وربع زبدة طرية.

نصف كوب سكر.

معلقة صغيرة من رائحة البرتقال.

عدد ٢ معلقة صغيرة بشر برتقال.

ربع معلقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير بسكويت البرتقال