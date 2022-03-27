نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمقادير الأصلية طريقة عمل البسكويت بنكهة البرتقال اللذيذة بطعم هش وخفيف في المقال التالي
يعتبر البسكويت من أكثر الحلويات المحببة لكثير من الناس وتقدم في مختلف أنواع المناسبات الاجتماعية وغالباً ما تقدم في الأعياد ويمكن إعداد البسكويت بكثير من الطرق وأيضاً بأكثر من نوع وطعم، ومن بين جميع الأطعمة يمكن عمل بسكويت بالبرتقال وهي من الوصفات السهلة والمغذية ولا تحتاج إلى الكثير من المكونات وتعتبر غير مكلفة أيضاً.
طريقة عمل بسكويت البرتقال
يمكن إعداد البسكويت بنكهة البرتقال عند اتباع مجموعة من الخطوات وإحضار كمية من المكونات، وهذه الخطوات عبارة عن:
مكونات بسكويت البرتقال
- عدد ٢ كوب من الدقيق.
- عدد كوب وربع زبدة طرية.
- نصف كوب سكر.
- معلقة صغيرة من رائحة البرتقال.
- عدد ٢ معلقة صغيرة بشر برتقال.
- ربع معلقة صغيرة ملح.
طريقة تحضير بسكويت البرتقال
- نقوم أولاً بتجهيز الفرن على درجة الحرارة ١٨٠ درجة ونقوم بتثبيت الرف الشبكي في وسط الفرن.
- وبعد ذلك نقوم بتجهيز صينية للبسكويت من خلال دهن الصينية بالزبدة ونضع فوقها طبقة من ورق الزبدة في الصينية المخصصة لخبز البسكويت.
- وبعد ذلك نقوم بخفق الزبدة مع السكر ومع رائحة البرتقال وأيضاً مع بشر البرتقال ورشة الملح ونخفقهم جيداً في العجانة الكهربائية على سرعة متوسطة لمدة لا تقل عن دقيقتين أو ثلاث دقائق.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق الي الخليط ونشغل العجان الكهربائي على سرعة متوسطة حتى تصبح جميع المكونات متجانسه معاً جيداً وتتشكل لدينا عجينة متماسكة.
- وبعد ذلك نقوم بتوزيع العجينة في الصينية التي قد قمنا بتجهيزها مسبقاً ونسوي سطح العجينة باستخدام معلقة ونصنع فيها مجموعة من الثقوب باستخدام الشوكة.
- ونضع صينية البسكويت في الفرن المحمي في وقت سابق ونتركه في الفرن من مدة ٢٥ الي ٣٠ دقيقة على الأقل حتى ينضج بشكل كامل ويأخذ البسكويت اللون الذهبي.
- وبعد ذلك نقوم بإخراج صينية البسكويت من الفرن ونتركه فترة حتى يبرد تماماً، وبعد ذلك نقلبه على لوح خشبي ونقطعه قطع حسب الرغبة باستخدام سكين حاد.
- وفي النهاية يصبح البسكويت جاهز للتقديم بجانب كوب من الشاي او بجانب كوب من الحليب ومن الممكن أيضاً بجانب أنواع مختلفة من العصائر.
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