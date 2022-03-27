نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع وارخص حل لزيادة كولاجين البشرة والشعر والأظافر والمفاصل والعظام خلال أيام في المقال التالي
الكولاجين فوائد كثيرة لجميع أجزاء الجسم حيث يحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، يساعد في حماية العظام، يحمي الشعر من الهيشان والتساقط، يقوي الأظافر، تلجأ النساء دائما شراء الوصفات والادوية الطبية التي تحتوي على الكولاجين ولكن يدخل معها في التكوين مواد كيميائية مضرة للجسم مع كثرة الاستخدام، لذلك تجد الكثير من الأعشاب والتوابل فيها نسبة كبيرة من الكولاجين يمكنك استخدامها بدل العقاقير وذلك بأسعار رخيصة سوف تقوم بتزويد نسبة الكولاجين في البشرة وكذلك الشعر والأظافر في أيام قليلة، الوصفات الطبيعية مفيدة جدا حتي إذا لم نحصل على نتيجة فهي لا تضر الجسم، كما تساعد على التخلص من السموم الموجودة في الجسم.
مكونات وصفة الكولاجين:
- أربع أكواب ماء.
- خمسة عشر فص جيهان.
- ملعقة ونصف من الزعتر.
- ملعقة كبيرة من حبة البركة.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- ملعقة ونصف من بذور الشيا.
تعرف على اسرع طريقه لعمل كولاجين البشرة والشعر والأظافر:
- يجب أن نضع كسروله علي النار به أربع أكواب من الماء.
- ونقوم بفتح فصوص الحبهان ونضعها في الماء ونتركها حتى تغلي، يحتوي الحبهان على كولاجين طبيعي.
- بعدها نضع ملعقة ونصف من الزعتر في الماء مع الحبهان، الزعتر مفيد جدا للبشرة والعظام.
- ونضيف حبة البركة ونتركه قليلا ثم نضع زيت الزيتون، يوجد في حبة البركة فوائد عديدة.
- نرفع المكونات من على النار ونضع بذور الشيا ونتركها حتي تبرد.
- باستخدام مصفاة الأعشاب ناخذ الماء ويتم شرب كوب منه مساءً قبل النوم.
- مع الاستخدام اليومي ستحصلي على نتيجة مدهشة خلال أيام قليلة.
- احتفظي بالوصفة في الثلاجة كما يمكن شربها باردة أو نقوم بوضعها على النار حتى تدفئ
- فيما بعد قومي بتكرارها عند الحاجة كما ينصح تناولها دائما.
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