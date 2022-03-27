اسرع وارخص حل لزيادة كولاجين البشرة والشعر والأظافر والمفاصل والعظام خلال أيام

الكولاجين فوائد كثيرة لجميع أجزاء الجسم حيث يحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة، يساعد في حماية العظام، يحمي الشعر من الهيشان والتساقط، يقوي الأظافر، تلجأ النساء دائما شراء الوصفات والادوية الطبية التي تحتوي على الكولاجين ولكن يدخل معها في التكوين مواد كيميائية مضرة للجسم مع كثرة الاستخدام، لذلك تجد الكثير من الأعشاب والتوابل فيها نسبة كبيرة من الكولاجين يمكنك استخدامها بدل العقاقير وذلك بأسعار رخيصة سوف تقوم بتزويد نسبة الكولاجين في البشرة وكذلك الشعر والأظافر في أيام قليلة، الوصفات الطبيعية مفيدة جدا حتي إذا لم نحصل على نتيجة فهي لا تضر الجسم، كما تساعد على التخلص من السموم الموجودة في الجسم.

مكونات وصفة الكولاجين:

أربع أكواب ماء.

خمسة عشر فص جيهان.

ملعقة ونصف من الزعتر.

ملعقة كبيرة من حبة البركة.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة ونصف من بذور الشيا.

تعرف على اسرع طريقه لعمل كولاجين البشرة والشعر والأظافر: