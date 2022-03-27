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تعتبر الحلبة من الأعشاب الغنية بالكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الجسم وسوف نتناول في هذا المقال بالتفصيل أهمية الحلبة ودورها في الجسم على الريق. فوائد الحلبة على الريق:- تحتوي الحلبة على كثير من الفيتامينات يأتي على رأسهم فيتامين B12 الذي يساعد الجسم في تقوية العصاب والمساعدة على التركيز.

تحتوي الحلبة على بعض المكملات الغذائية للجسم فتستخدم الحلبة في أمراض النحافة فهي تساعد على الزيادة في الوزن لاحتوائها على عدد كبير من السعرات الحرارية.

تحتوي الحلبة على بعض المواد المفيدة للبشرة فعند تناولها على الريق تعطي للبشرة نضارة ملحوظة وإشراق.

تعتبر الحلبة العلاج الأول لمرضى السكر فينصح بها الكثير من الاطباء لضبط نسبة السكر في الدم حيث تعمل الحلبة على التحكم في الأنسولين والمحافظة على البنكرياس.

تعتبر الحلبة من الأعشاب الغنية بالكالسيوم والفسفور حيث تعمل الحلبة على الوقاية من هشاشة العظام كما أنها تعزز مستوى الطاقة في الجسم.

تعمل الحلبة على رفع نسبة المناعة فتحمي الجسم من الامراض الفيروسية والبكتيريا حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة والمضادة للفيروسات.

تساعد الحلبة في التخلص من آلام الطمث المزعجة حيث أنها تقلل من انقباضات الرحم.

تعمل الحلبة على ضبط ضغط الدم بصورة مباشرة.

تحسن من الشعر حيث تعمل على تغذيته بصورة ملحوظة ومغذية وتمنع سقوطه.

تساعد الحلبة في الوقاية من التهابات المعدة وامراض الجهاز الهضمي الحادة والمزمنة كما تساعد على تقليل حموضة المعدة.

تساعد الحلبة في التخلص من آلام الولادة كما أنها محفز جيد للنزول اللبن من ثدي الأم. خلط الحلبة يمكن خلط ملعقة صغيرة من الحلبة مع عسل النحل وتناولها كل صباح.

يمكن تناول الحلبة مع الينسون حتى تعطي الاستفادة الكاملة. عمر شويل - جدة معجزة ربانية فوائد مغلي الحلبة على الريق لمدة أسبوع وصفة سحرية وفعالة ومجربة - ثقفني

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