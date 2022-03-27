كيراتين معجزة لفرد وتنعيم الشعر يجعله كالحرير بمكون لن تستغني عنه، يتطلع الكثير منا لأن يصبح شعره ناعم مثل الحرير مما يجعلنا نلجأ لاستخدام مواد غالية الثمن ولكنها لا تجدي أي نفع حيث أنها تعطينا نتيجة سريعة في البداية ولكن بعد فترة تضعف بصيلات الشعر، لذلك ننصح بالبعد عن هذه المواد واستخدام مواد طبيعية مثل استخدام عيدان البامية من أجل عمل كيراتين يساعد على فرد تجاعيد الشعر ويجعله ناعم قوي وصحي، البامية من الخضار الغنية بالحديد الذي يقوي جذور الشعر بالإضافة إلى العناصر الأخرى، البامية لها استخدامات متنوعة حيث تستخدم في الطعام كما تستخدم في عمل وصفات للشعر.

كيراتين عيدان البامية لفرد وتنعيم الشعر

نحن نعلم جيدًا أن الاستخدام الوحيد للبامية هو استخدامها في الطعام

ولكننا نجهل أنها تستخدم لفرد الشعر ولهذا سوف نستعرض سوياً كيراتين معجزة لفرد وتنعيم الشعر.

حيث يتم عمل كيراتين طبيعي منها عن طريق الآتي:

وضع كمية من البامية في وعاء، بعد تقسيم ثمرة البامية إلى جزأين.

يتم تغطية البامية المقطعة بالماء المغلي وتظل على النار حتى تغلي لفترة من الوقت.

بمجرد غليان البامية بالماء سوف تفرز البامية زلال يشبه زلال البيض

هذا الزلال سوف يغير قوام الماء ويجعله مثل الجل.

يجب رفع البامية من على النار وتترك حتى تبرد.

يتم تصفية البامية من السائل الثقيل الذي نتج من غليان البامية عن طريق الضغط على البامية باليد لكي تخرج كل السوائل الموجودة بها.

بعد الحصول على السائل الثقيل يمكن استخدامه منفردًا على الشعر أو يمكن مزجه مع أي ماسك مرطب للشعر مثل (ماسك الموز مثلًا).

يؤخذ كمية من مستخلص البامية ويدهن الشعر بها من 1: 2 ساعة ويراعي تغطية الشعر.

بعد ساعتين من استعمال الكيراتين يغسل الشعر، ولكي نحصل على شعر مفرود غير مجعد يجب استعمال الكيراتين مرة أو أكثر خلال الأسبوع ولمدة 30 يوم.

أهمية البامية للشعر

يجب أن ننبه معظم الناس لأهمية البامية بالنسبة لفرد وتنعيم الشعر وذلك لأننا لم نكن على علم بهذه الأهمية ولذلك سوف نذكرها في الآتي: