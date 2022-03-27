بدون رجيم الشوربة الحارقة للدهون لإنقاص الوزن ٣ كيلو أسبوعيا

حرق الدهون من الأشياء التي تشغل بال العديد من النساء وفي الطبيعي يوجد الكثير من المشروبات والمأكولات لحرق الدهون بشكل كبير، ولكن هذه الشوربة تساعد على حرق الدهون بشكل كبير أفضل من اي مأكولات ومشروبات لإنقاص الوزن لأن بها العديد من الفيتامينات التي لا تضر الجسم عند نقصان الوزن، معنا سنقدم لكم أسهل طريقة لعمل شوربة لإنقاص الوزن وحرق الدهون.

طريقة عمل الشوربة لإنقاص الوزن وحرق الدهون

هناك العديد من الوصفات لعمل الشوربة لحرق الدهون ومنها ما يلي:

المكونات المطلوبة لتجهيز الشوربة:

٢ من صدور الدجاج المسلوقة والمقطعة شرائح صغيره.

٤ ملاعق من زيت الزيتون.

٤ من عود الكرفس المقطع قطع صغيرة.

٤ حبات من البطاطس تقطع مكعبات صغيرة.

جزرتان مقطعة حلقات صغيرة.

٢ كوب من المشروم مقطع يفضل أن يكون طازج.

ملعقة كبيرة من الكركم.

٢ كوب كبير ماء ساخنة.

٤ ملاعق من الزنجبيل المطحون.

فلفل احمر على حسب الرغبة حار أو بارد.

ملعقة كبيرة فرقه ناعمة.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة تحضير الشوربة:

نقوم بوضع زيت الزيتون لأن زيت الزيتون بيساعد على حرق الدهون، في اناء على النار نقوم بوضع الدجاج المقطع، ثم نقوم بوضع القرفة ويقلب جيدًا ثم نقوم بوضع باقي المكونات مع التقليب المستمر، ثم بعد ذلك نضع الماء الساخنة وتترك حتي نضج البطاطس والجزر ثم تقدم ساخنه هذه الوصفة ستقوم بحرق الدهون بشكل كبير يجب تناولها كل يوم لمدة أسبوع ستلاحظ النتيجة جيدة.

وصفة اخرى لحرق الدهون ونقصان الوزن

يوجد العديد من المشروبات لحرق الدهون ومن هذه المشروبات نطرحها لكم في الأتي.