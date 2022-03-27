حضري كيكة الينسون بالسمسم كيك هش ولذيذ بأقل التكاليف 

كيكة الينسون بالسمسم ، من أنواع الكيكات الرائعة التي تمتاز بنكهة رائعة وجميلة يتم تحضيرها من خلال مكونات بسيطة متوفرة داخل كل بيت، ويعرف الينسون بأن له فوائد عديدة هامة للجسم، واعتاد الكثير على عمل الينسون كمشروب فقط لكن يمكننا عمل العديد من أصناف الحلويات والبسكوت منه فهو رائع وله نكهة وجميلة بجانب فوائده الهامة، ويعتبر الكيك ممن أسهل أنواع الحلويات التي تقوم الأمهات بإعدادها داخل البيوت فهو سهل وبسيط ويمكننا تقديمه بأشكل مختلفة وعديد فيتم تقديمه سادة أو ببعض الإضافات الأخرى مثل كيك البرتقال وكيك الحليب الساخن وكيك السميد وكيك جوز الهند، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الينسون بالسمسم بالمنزل بأبسط الطرق وأبسط المكونات المتوفرة لدينا.

مكونات عمل كيكة الينسون بالسمسم الهشة بالمنزل

تتكون الكيكة من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

3 أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر.

كوب من الحليب السائل.

4 حبات من البيض.

كوب من الزيت النباتي.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 ملاعق صغيرة من الينسون الخشن.

ملعقة صغيرة من الينسون مطحونة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة ملح.

ربع كوب من السمسم الحب.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي طريقة تحضير كيكة الينسون بالسمسم الهشة خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار قالب كيك ويتم دهنه جيداً بالزبدة أو الزيت ثم يرش عليه السمسم حتى يغطيه بالكامل ويترك جانباً. ثم نحضر وعاء عميق ويتم فيه نخل ثلاث أكواب الدقيق مع رشة الملح وملعقة البيكنج بودر ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نحضر وعاء آخر عميق ويتم فيه خفق البيض مع الفانيليا وكوب السكر، ونخفق جيداً باستخدام المضرب الكهربائي. نستمر في خفق المكونات لمدة خمسة دقائق حتى نحصل على خليط أبيض كريمي. ثم نضيف كوب الحليب السائل وكوب الزيت مع اليانسون الخشن واليانسون المطحون مع الاستمرار في الخفق لمدة دقيقتين. نضيف خليط الدقيق إلى خليط البيض والسكر ونخفق الخليط كله مع بعض مرة أخري بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط. ثم نقوم بسكب خليط الكيك كله في قالب الكيك المرشوش بالسمسم الذي تم تجهيزه من قبل.

طريقة التسوية

يسخن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية قبل البدأ في عمل الكيك. ثم ندخل القالب في الفرن الساخن على الرف الشبكي في الوسط ،ثم نخفض الحرارة إلي 180 درجة. نترك الكيكة داخل الفرن حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي مع مراقبتها أثناء التسوية واختبار نضجها باستخدام عود خشبي أو سكين بعد مرور 20 دقيقة. يتم إخراج قالب الكيك من الفرن ثم يقلب على منخل سلك وتترك حتى تبرد تماماً، ثم تقطع وتقدم في أطباق التقديم بجانب كوب من الشاي أو القهوة بألف هنا وشفاء.

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