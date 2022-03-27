طريقة عمل قطايف محشية بالمكسرات بمذاق لذيذ ومميز للغاية

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قطايف محشية بالمكسرات ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي يتم تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة وحشوات مختلفة فيمكن حشوها بالعديد من أنواع المكسرات أو بالقشطة أو بالجبنة كما أن مذاقها لذيذ ومميز للغاية.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قطايف محشية بالمكسرات.
مكونات قطايف محشية بالمكسرات
تتكون هذه الوصفة اللذيذة مكونات بسيطة وليست مكلفة للغاية ومكوناتها كالتالي:
- كمية مناسبة من القطايف.
- مقدار ثلث كوب من الزبيب.
- مقدار ثلث كوب من البندق المجروش.
- ملعقتين كبار من السكر البودرة.
- مقدار ثلث كوب من عين الجمل المجروش.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
مكونات الشربات
- مقدار ثلاث أكواب من السكر.
- مقدار كوبين من الماء.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل قطايف محشية بالمكسرات ومكوناتها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من البندق وعين الجمل والزبيب جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بإضافة السكر البودرة والزبدة للمكسرات ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ثم نقوم بحشو القطايف بكمية مناسبة من خليط المكسرات والسكر والزبدة.
- بعد ذلك نقوم بغلق أطراف القطايف.
- ثم بعد ذلك نقوم بقلي القطايف في الزيت وبعدما تسويتها مباشرة نقوم بوضعها في الشربات الثقيل.
- ثم تكون القطايف بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
طريقة تحضير الشربات
- نقوم بجلب إناء ونضع فيه كلل من كوبي الماء وثلاثة أكواب السكر ونضعه علي النار حتي يبدأ في الغليان.
- وعندما يبدأ في الغليان نضيف إله عصير نصف ثمرة الليمون ونقوم بتهدئة النار ونتركه ليغلي لمدة ربع ساعة، وبعد ذلك نغلق النار.
- ثم نتركه جانبا حتى يبرد ويثقل قوامه.
- وثم يكون الشربات بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.
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