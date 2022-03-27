نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تناول 5 ثمرات من التين المجفف لمدة 7 أسبوع فقط وشاهد ما يحدث في جسمك من مفاجآت في المقال التالي

عمر شويل - جدة التين من الفواكه اللذيذة التى يعشقها الكثير، فهو خفيف ومغذى ويمد الجسم بطاقة هائلة، حيث أنه غنى بفيتامين A وفيتامين E والماغنسيوم والنحاس والمعادن الهامة التى تغذى الجسم، وتمده بطاقة هائلة تمكنه من ممارسة عمله طوال اليوم، ولكن أثبتت الدراسات أن التين المجفف أكثر صحة من التين الغير مجفف، فهو يكون خالى من الماء ويضم الفتيامينات الهامة للجسم فقط، حيث يحتوى على مضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الأمراض المختلفة، كما له عدة فوائد أخري تعود عند تناوله بشكل منتظم قبل النوم، وسوف نوضح لكم هذه الفوائد لمعرفة كيفية تناوله بشكل صحي ومغذى.

فوائد تناول التين المجفف قبل النوم

يساعد تناول التين على حماية الجسم من الإصابة بالبكتيريا والفطريات، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تهاجم تلك البكتيريا، كما يعوض الجسم بنقص الفتيامينات لانه غني بعناصر غذائية هامة، كما أنه يفضل تناوله لمرضي السكري، حيث يساعد على ضبط مستوى السكر فى الدم، لعدم احتوائه على نسبة عالية من السكر، كما يمكن تناوله للتخسيس، فهو غني بالطاقة التى تعوض نقص الطعام، وكذلك له عدة فوائد أخرى سنوضحها لكم.

1. خفض نسبة الكوليسترول في الدم

يحتوى التين المجفف على نسبة عالية من الألياف التى تساهم فى خفض نسبة الكوليسترول في الدم، حيث يمد الجسم بالفتيامينات الهامة فقط ولا يحتوى على دهون، كما أنه ينصح بتناوله لمرضي الإمساك.

2. غني بمضادات الأكسدة

يعتبر التين المجفف من الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، التى تمنع تكوين خلايا الجذور الحرة، التى تسبب فى ظهور الأمراض الجسدية الخطيرة.

3. عنصر مهم للتخسيس

العناصر الغذائية الهامة المتواجدة بالتين مثل الألياف والكالسيوم والماغنسيوم والفسفور والحديد والمعادن، تغذى الجسم وتمده بطاقة هائلة، لذا ينصح بتناوله لراغبي التخسيس، فهو مصدر هائل للطاقة ويقلل من تناول الطعام.

4. يقلل من ارتفاع ضغط الدم

يساهم التين فى خفض ضغط الدم المرتفع، حيث يحتوى على عنصر البوتاسيوم الذى يساهم فى الحفاظ على مستوى الضغط المناسب.

5. يعالج أمراض الذهايمر

يلعب التين المجفف دور هام فى علاج أمراض الزهايمر، حيث يحتوى على الألياف والفتيامينات التى تغذى خلايا المخ، وتساعد على التركيز.