نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضاع عمرنا بنعمل الكرنب غلط.. طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب لو جربتيه مش هتعملي غيره في المقال التالي
طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب من الطرق المبحوث عنها بشكل كبير من قبل مختلف ربات البيوت ممن تبحثن عن الطي بطرق مختلفة وبمذاق مختلف للوجبات الأكثر طلبا والكثر شعبية، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل عن أهم المعلومات عن المكونات الأساسية والتي من خلالها من الممكن أن نقوم بعمل وصفة متميزة من الملفوف بالحليب، حيث يتم دعم وصفة المحشي بكمية ملائمة من الحليب، وتلك الوصفة تعد شهيرة جدا بقرى مصر ومن الممكن أن تقومي بعملها لأفراد أسرتك وبأقل جهد وأقل الإمكانات، وفيما يلي أهم المكونات والطريقة المتبعة للتحضير.
طريقة عمل محشي الكرنب بالحليب
عمل محشي الكرنب بالحليب من الوصفات التي من الممكن أن تقوم بها ربة المنزل بكل سهولة ولكن لا بد من توفر بعض المقادير الأساسية، والتي لا غنى عنها لعمل تلك الوصفة لمميزة، وأهم تلك المكونات ما يلي في النقاط القادمة، من أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لعمل المحشي ما يلي في النقاط القادمة:
- ورق الكرنب المراد حشوه.
- عدد كوبين من مكون الحليب.
- أرز بكمية مناسبة.
- صلصة طماطم.
- توابل مشكلة.
- بصل مبشور.
- بقدونس مفروم.
- كزبرة مفرومة.
- ملح وفلفل أسود.
كيفية عمل محشي الكرنب بالحليب
من الممكن البدء في التحضير من خلال اتباع ما يلي:
- سلق الورق مع الماء والكمون، ثم تصفيته وتقطيعه لقطع متساوية تقريبا بالحجم بالمقص أو السكين.
- يتم بدء وضع الحشو بعد خلطه من الأرز مع الصلصة والخضار المفروم.
- بعد الانتهاء من خطوة اللف لكل الورق المتوفر بالكامل بالاستعانة بالحشو للمحشي نبدأ في وضع الملفوف بالكامل بالوعاء الملائم.
- الخطوة التالية تكون من خلال الاستعانة بمكون الحليب.
- في قدر على النار قومي بوضع الحليب مع الملح والفلفل بكمية ملائمة.
- بعد التسخين للحليب ووضع الإضافات السابقة قومي بإضافته للمحشي من ورق الكرنب.
- ضعي وعاء الملفوف على لنار، والتي لا بد وأن تكون هادئة تماما.
- ثم بعد ذلك تتم عملية التسوية تكون من خمسة وأربعين دقيقة إلى ساعة وتكون الوصفة جاهزة للتقديم ثم يتم التقديم في طبق.
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