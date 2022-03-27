خبز السمسم التركي بطريقة سهلة وبعجينة قطنية هشة وبمذاق لذيذ وروعة

خبز السمسم التركي ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنه هش وخفيف على المعدة، ويقدم على وجبة الفطور أو العشاء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبفائدته الصحية أيضا، نظرا لاحتوائه على حبة البركة المعروف بفوائدها الصحية، والسمسم الغني بالألياف والزيوت الطبيعية، كما أنه يحتوي على البروتينات والفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الإنسان، كما أن طريقة تحضيره سهلة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه في المنزل لأفراد أسرتهم لما له من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطائر الجبن بالسمسم والاستمتاع بمذاقها الرائع والشهي مع جميع أفراد الأسرة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير خبز السمسم التركي بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات خبز السمسم التركي

يتكون خبز السمسم التركي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

للتخمير المسبق

كوب من الماء الدافئ (200 مل).

كوب من الدقيق (120 مل).

باكيت خميرة فورية (10 جم).

للعجين

كوب ونصف من الماء الدافئ.

4 أكواب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

مقادير الوجه

ملعقة كبيرة ونصف من الدقيق.

نصف كوب من الماء المغلي.

صفار بيضة.

للتزيين

سمسم.

حبة البركة.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على خبز السمسم التركي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الخميرة الفورية والدقيق والماء الدافئ، ثم نقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط.

ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونتركه يرتاح لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك نرفع الغطاء ونقلب الخليط.

ثم نضيف إليه الماء الدافئ ونقلب جيدا بالملعقة.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب جيدا بالملعقة باستمرار حتى يختفي الدقيق وتتشكل عجينة، ثم نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها لمدة 40 قيقة.

بعد ذلك نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونخلطها بالدقيق، ثم نقسمها إلى ثلاث كرات متساوية.

ثم نفرد كل كرة طوليا على شكل بيضاوي ونضعهم في صينية فرن كبيرة على ورقة زبدة، ثم نغطيهم بفوطة مطبخ ونتركهم لمدة 20 دقيقة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الدقيق والماء، ثم نقلب باستمرار بالضرب اليدوي حتى يتجانس الدقيق.

بعد ذلك نضيف صفار البيضة ونقلب باستمرار بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم ندهن وجه الفطائر بخليط صفار البيض.

ثم نزين الفطائر بالأصابع.