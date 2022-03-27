ضاع عمرنا بنقلي السمك غلط.. طريقة قلي السمك بالماء بدون ما يشرب نقطة زيت هيبقي مقرمش وطعم ورائحة يجنن

طريقة قلي السمك بالماء نتناولها بالتفصيل من حيث المقادير التي لا بد من توفرها مع بيان الطريقة لتحضير، ويعتبر السمك من بين أهم الأغذية والتي لا بد من توفرها ضمن النظام الغذائي للإنسان باعتبارها أهم مصادر البروتين سهل الهضم، ومن الممكن أن يتم طهي المك بمنتهى السهولة من خلال أكثر من وصفة صحية متميزة، وفيما يلي من مضمون تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول الطريقة التي يتم قلي السمك بها بمنتهى السهولة وبطريقة صحية من دون الحاجة إلى استعمال الزيت حيث تعتبر الوصفة من الوصفات المرغوب في معرفة طريقتها من قبل مختلف ربات البيوت.

طريقة قلي السمك بالماء

إليك أهم المقادير والطريقة المتبعة للتحضير لتلك الوصفة المتميزة من السمك المقلي من دون الاستعانة بأي قطرة لأي نوع من أنواع الزيوت فقط عليك اتباع استعمال تلك المكونات التالية، والتي تعطي السمك أفضل طعم وأعلى جودة، حيث تعد تلك المكونات من بين أهم ما يعطي السمك أفضل مذاق، وفيما يلي المكونات واجبة التوفر لعمل تلك الوجبة المتميزة وفي أقل وقت ممكن، من بين أهم المكونات التي من الممكن أن يتم استعمالها للحصول على أفضل نتيجة للسمك المقلي من دون الزيت ما يلي:

كيلو من السمك.

توابل السمك.

ملح وفلفل ناعم وكمون.

ثوم مهروس.

فلفل رومي مفروم.

نصف كوب من الدقيق.

ربع كوب من مكون النشا.

كوب من الماء الفاتر.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

كيفية قلي السمك بالماء

السمك المقلي من بين أهم الوجبات والتي يفضلها الكثيرون، بالإمكان تحضيرها من خلال الاتباع لما يلي: