معجزة كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

كريم النشا والليمون لتبيض البشرة من أسهل الوصفات الطبيعية التي يمكن بفضلها تبييض البشرة بشكل طبيعي ومنزلي دون أي آثار جانبية، حيث أن ماسك الليمون والنشا يقوم بتفتيح مسام الجلد والمحافظة على رونق البشرة ولمعانها، وذلك بسبب احتواء الليمون على حمض السيتريك الذي يعمل على تنقية البشرة من الشوائب وتنظيفها بعمق، بينما يعمل النشا على تفتيح المسام وتوحيد لون البشرة، وإزالة التصبغات والكلف والحبوب الصغيرة منها، ولذلك فإن هذا الخليط هو الاختيار الأمثل للحصول على بشرة نضرة ومشرقة.

كريم النشا والليمون السحري لتبيض البشرة

تعتبر هذه الوصفة من أكثر الوصفات المنزلية ذات النتيجة المضمونة في تبييض البشرة بسرعة، حيث أنها تعتمد على الليمون والنشا، ويمكن تحضيرها كالتالي:

المكونات

2 ملعقة من النشا.

عصير ليمونة كاملة.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة جيل صبار.

ملعقة من الجلسرين.

طريقة التحضير

يتم خلط كافة المكونات السابقة معا في طبق صغير حتى تمام التجانس.

نقوم بشطف الوجه أولا قبل تطبيق الوصفة عليه.

يتم توزيع الخليط بالكامل على الوجه والرقبة.

نترك الخليط حتى يجف تماما.

نترك الخليط حتى يجف تماما. يتم فرك الوجه بحركات دائرية حتى يتساقط الخليط من الوجه.

ثم بعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء الفاتر.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة والحصول علي بشرة صافية وخالية من اي شوائب.

فوائد النشا والليمون للبشرة

يوجد الكثير من الفوائد العظيمة التي يمتلكها كلا من النشا والليمون عند وضعهما على البشرة، حيث تتثمل فوائدهم فيما يلي: