أحلي كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

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كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الشهي والرائع والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي من الحلويات المفضل عملها في شهر رمضان الكريم وذلك لاحتوائها على مكونات غذائية عالية القيمة والتي تساعد على مواصلة الصيام بشكل صحي لأفراد الأسرة، وكما أن كيك الكاسترد من أهم أنواع الحلويات التي تتميز وتتمتع باحتوائها على العديد من الفوائد الغذائية والصحية المفيدة جدا للصحة العامة والجسم، والتي يحتاجها أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة وذلك لضمان تغذيتهم بسهولة وبطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة وأفضل من محلات الحلويات، وكما أن هناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وسهلة وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة.
طريقة عمل كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة ومكوناتها
المكونات
- كوبان إثنان من الدقيق.
- كوب واحد من الحليب.
- ثلاث حبات من البيض.
- كوب إلا ربع من الزيت.
- ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- كوب إلا ربع من السكر.
- عبوة من الكاسترد.
- كوب من الحليب لعمل الكاسترد.
- كمية من الفراولة.
- عبوة من الجيلي.
- كمية من الماء والسكر لعمل الجلي.
طريقة التحضير
- أحضري إناء وضعي به كمية ماء مع سكر مع عبوة الجلي وعلى نار هادئة وقومي بتقليب المكونات حتى تحصلي على قوام كثيف، بعد ذلك أتركيه جانبا.
- بعد ذلك أحضري إناء أخر وضعي الكاستر مع الحليب مع السكر وإستمري في تقليب المكونات وبعد الحصول على قوام كثيف أتركيه جانبا.
- أحضري وعاء وضعي به الدقيق وباقي المكونات الجافة وقلبيها ثم ضيفي المكونات السائلة وأعجني جيدا ثم أحضري صينية وعليكي بدهنها بالسمنة وصبي خليط الكيك وضعي الصينية في الفرن، بعد نضجها صبي الكاسترد في منتصف الكيك بعد قسمها ثم على سطح الكيك ضعي الجيلي وكمية الفراولة وسوف تحصلين على طعم وشكل جذاب لأحلي وألذ كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة.
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