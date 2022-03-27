أحلي كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة الشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

كيكة الكاسترد بالجيلي والفراولة من أحلي وألذ أنواع الحلويات التي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي تتمتع بطعمها الشهي والرائع والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وهي من الحلويات المفضل عملها في شهر رمضان الكريم وذلك لاحتوائها على مكونات غذائية عالية القيمة والتي تساعد على مواصلة الصيام بشكل صحي لأفراد الأسرة، وكما أن كيك الكاسترد من أهم أنواع الحلويات التي تتميز وتتمتع باحتوائها على العديد من الفوائد الغذائية والصحية المفيدة جدا للصحة العامة والجسم، والتي يحتاجها أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة وذلك لضمان تغذيتهم بسهولة وبطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة وأفضل من محلات الحلويات، وكما أن هناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عملها في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وسهلة وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة.

طريقة عمل كيك الكاسترد بالجيلي والفراولة ومكوناتها

المكونات

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب.

ثلاث حبات من البيض.

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوب إلا ربع من السكر.

عبوة من الكاسترد.

كوب من الحليب لعمل الكاسترد.

كمية من الفراولة.

عبوة من الجيلي.

كمية من الماء والسكر لعمل الجلي.

طريقة التحضير