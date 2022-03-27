9 أنواع من الأعشاب والزيوت لعلاج ألام الظهر

تعتبر آلام الظهر من الأشياء المزعجة التي يعاني منها الكثير ويتوقف العلاج علي التشخيص الصحيح والحرص علي ممارسة الرياضة والحفاظ علي الحالة النفسية الجيدة للمريض لأنها أهم عامل في نجاح العلاج ونتحدث عنها عن بعض أسباب الشعور بألم أسفل الظهر والأعشاب والزيوت الطبيعية التي يجب استخدامها لتقليل الشعور بالألم بجوار العلاج الدوائي الذي يوصي به الطبيب المختص .

أسباب الشعور بالألم أسفل الظهر

هناك العديد من الأسباب التي تسبب الشعور بالألم في منطقة أسفل الظهر ومنها

وضعية الجلوس الخاطئة .

ألام العضلات أو ضعف العضلات .

أمراض لها علاقة بالعظام مثل الانزلاق الغضروفي أو ضيق القناة العصبية أو حدوث زحزحة في بعض الفقرات أو احتكاك بين بعض الفقرات .

أعشاب تستخدم لعلاج ألم الظهر

الريحان ويتم ذلك من خلال تناول كوب من مغلي الريحان المحلي بعسل النحل حيث يساعد علي تقليل الألم وعلاج تصلب العضلات .

الكركم ويتم بإذابة ملعقة من مسحوق الكركم في كوب من الماء الدافئ ويمكن استخدام خليط العسل والكركم كعلاج موضعي لمكان الألم مع التدليك المستمر لمدة تتراوح بين العشرة دقائق والربع ساعة .

الحلبة ويتم ذلك من خلال عمل عجينة من الحلبة المطحونة والحليب ثم وضعها في قطعة شاش نظيفة ووضعها علي مكان الألم وتترك فترة لا تقل عن نصف ساعة .

الزنجبيل عن طريق عمل عجينة من مسحوق الزنجبيل والماء ووضعها علي مكان الألم .

أوراق اللبلاب عن طريق خلط كميات متساوية من أوراق اللبلاب المطحون والنخالة ومزجهم بالماء ووضعهم في قطعة من الشاش النظيف ووضعهم على مكان الألم .

زيوت طبيعية لعلاج ألام الظهر

هناك العديد من الزيوت التي تستخدم في تدليك منطقة الألم ومن أهمها ما يلي