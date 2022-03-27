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عجينة قطايف بدقيق سميد بمكوناتها الأساسية بطريقة بسيطة وسهلة، تعد القطايف من مقبلات الأساسية على مائدة شهر رمضان المبارك، والكثير من محلات تقوم ببيعها بعد حشوها بالحشوات المختلفة وغالبا ما تكون حلوة مزينة بالعسل والمكسرات ولكنك الآن يمكنك أن تعدي عجينة القطايف بنفس طريقة المحلات والقيام بحشوها بالحشوات التي ترغبين فيها وتكون بنفس قوام القطايف الجاهزة، وأيضاً يمكنك تحضير كمية من القطايف الغير محشوه والاحتفاظ بها في الفريزر بطريقة معينة تظل معك طرية وسهلة الحشو من دون أن تنقطع معك، فعند تجميدها وحفظها في فريزر تخرج يابسة وصعبة الحشو ولكننا سنعطيك طريقة حفظها بكميات كبيرة وتكون مثل قوام القطايف الطازجة تماما.
عجينة قطايف بدقيق سميد بمكونات بسيطة
القطايف مكوناتها الأساسية من دقيق وزيت وغيرها متوفرة لدى كل منزل وبسهولة يمكنك صنعها وحشوها بحشوات التي ترغبين بها، ومع اقتراب شهر رمضان الكريم سنقدم لكم طريقة عمل قطايف سوري بدقيق سميد تعطي لها طعم جديد مميز.
مكونات عجينة القطايف
- نحتاج إلى عدد 3 كوب من دقيق الأبيض.
- نصف الكوب من دقيق السميد الخشن أو دقيق البسبوسة.
- عدد 3 كوب من الماء الدافئ.
- كوب من حليب كامل الدسم.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من سكر الأبيض.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة ونصف من خميرة حبيبات.
- نصف ملعقة صغيرة من يكنج صودا.
مكونات حشو القطايف
- نصف كوب من مكسرات مجروشة.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من جوز الهند.
- ملعقة كبيرة من زبيب.
- أو حشوها بالقشطة أو الكريمة.
مكونات قطر شربات القطايف خفيف القوام
- نحتاج إلى عدد 2 كوب من السكر الأبيض.
- كوب من الماء.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.
تحضير عجينة قطايف بدقيق سميد
- في وعاء كبير نضع عدد 3 كوب من دقيق الأبيض مع نصف كوب من دقيق السميد ويرش عليهم الملح مع 2 ملعقة من السكر وملعقة من خميرة فورية ونصف ملعقة صغيرة من بيكنج صودا وتمزج مكونات مع بعضها البعض.
- تقلب مكونات جافة مع بعضها البعض حتى تمتزج مكونات بالتقليب وتترك جانباً، ثم يضاف كل من الماء وكوب حليب دافئ مع في وعاء الخلاط ونسكب عليهم نصف كمية خليط الدقيق ونقوم بخفقهم مع بعضهم بعد أن يمتزجوا قوموا بوضع باقي كمية الدقيق.
- تخفق مكونات مع بعضها لمدة 3 دقائق حتى يكون مزيج عجينة يمكنك أن تخفق مكونات بالمضرب اليدوي بدلا من وعاء الخلاط، ثم يترك مزيج لمدة نصف ساعة حتى تختمر.
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