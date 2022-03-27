دلكة القهوة السحرية لتقشير وتبييض سواد تحت الإبط وإزالة البقع الغامقة نهائياً والنتيجة مبهرة

من أكثر المناطق المزعجة في الجسم هي منطقة الإبط وبعض المناطق الآخري الداكنة مثل منطقة البيكيني وغيرها، فمن المعروف أن هذه المناطق يوجد بها السواد أو الإسمرار بشكل كبير وملحوظ، وهذا الشيء يتسبب في إزعاج كبير لدى بعض الفتيات فهم يشعرون بالإحراج والخجل ويرغبون في الحصول على الحل المناسب لتبييض هذه المناطق بأسرع وقت ممكن، وقد توجد العديد من الحلول التي تساعد على ذلك ولكن منها المفيد ومنها الضار حيث نجد عدد من السيدات أو الفتيات يستخدمون أنواع معينة من كريمات التفتيح.

ولكن هذه الكريمات تكون ضارة جدا علي الجلد فهي تعمل علي ظهور الحساسية والإلتهابات في هذه المناطق، وأن هذا السواد الذي يوجد تحت الإبط وفي منطقة البيكيني يكون نتيجة الزيادة في الوزن لأن الإحتكاك له دور كبير جدا في ظهور هذا اللون، وغير ذلك فينصح دائما بإرتداء الملابس القطنية لأنها تفيد الجلد ولا تسبب له أي ضرر ولكن لكي ترغب في تبييض هذه المناطق نقوم بإستعمال وصفة طبيعية مثل وصفة القهوة، فهذه الوصفة قادرة على تبييضها بشكل سريع وسهل جدا وبدون ترك آثار سلبية عليهم فهي آمنه على الجلد ومناسبة لكل أنواع البشرة.

توجد وصفة بسيطة سحريه تتخلص من الاسمرار الموجود تحت الإبط بفاعلية كبيرة سوف تحصلين على بياض ونعومه مبهرها، فإنها تتكون من القهوة التى تساعد على تفتيح البشرة بشكل كبير وتساعد على تقشير الجلد الميت وإزالة البقع السوداء بشكل سحرى، فإنه يساعد على التخلص من اسمرار البشرة إعطائه اللمعان والنعومة الطبيعية .

مكونات وصفة القهوة لتبييض تحت الإبط والمناطق الداكنة

من أكثر المناطق المزعجة في الجسم والتي تتسبب في إزعاج الكثير من الفتيات والنساء بسبب لونها هي منطقة الإبط وأيضا منطقة البيكيني وكذلك الركب والأكواع، فهذه المناطق تكون شديدة السواد بسبب عدة عوامل مختلفة ومن أهم هذه العوامل هي الزيادة في الوزن وغير ذلك ولكي نتخلص من هذا اللون نلجأ إلى إستعمال الخلطات الطبيعية.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة القهوة لتبييض تحت الإبط والمناطق الداكنة