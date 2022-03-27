نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الحال تبييض الوجه والرقبة بخلطة سوريا متكاملة لتفتيح البشرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة لتبييض الوجه و الرقبة، تجد الكثير من الفتيات صعوبة في تفتيح درجة البشرة والرقبه وتوحيد اللون، فكما نعلم هناك العديد من العوامل البيئية التي تنعكس بالضرر على الجلد والبشرة بشكل عام، منها اشعة الشمس الضارة والاتربة والاستخدام الخاطئ للكثير من الكريمات التي تحتفظ بكمية كبير من المواد الكيميائي، ومن هنا تبدا مشاكل البشره لذلك اليوم جمعنا اليكم بعض من الخلطات الفعالة التي تستخدم في تبييض الوجه بسرعه فائقه بمواد طبيعيه الضرر بالبشره فتابعي معي المكونات التالية.

خلطات فعاله لتبييض الوجه بالزبادي

مع ماسك الزبادي الذي اثبت فعاليتة المذهلة في تفتيح درجات البشرة بشكل سريع والذي يتناسب مع جميع أنواع البشرة، فقط احضري ملعقتين من الزبادي ثم يوزع على كامل البشرة مع التدليك المستمر وتترك لمده 15 دقيقة قبل ان تشطف بالماء الفاتر، عليك اتباع تلك الوصف يوميا لمدة اسبوعين على الأقل لتلاحظي الفرق بنفسك.

وصفة الزبادي والعسل الخام لتفتيح البشرة

مع خليط الزبادي والعسل الأبيض في غضون اسابيع ستجدين نتيجة مذهلة في تفتيح الوجه والرقبه.

فقط في وعاء مناسب ضعي ملعقه كبيرة من العسل مع ملعقة كبير من الزبادي وتمزج جميع المكونات معا ثم وزعي الخليط على البشره والرقبه واتركي الماسك حتى يجف لمده 15 دقيقه قبل ان يشطف بالماء الدافئ اتبعي تلك الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع .

ماسك الزبادي والشوفان لتبييض الوجه سريعا

عليك تحضير ماسك الشوفان والزبادي والدقيق لنتيجه ناجح في اسبوع واحد فقط فقط امزجي كلا من على ملعقتان من الشوفان مع ملعقتين من الدقيق الأبيض مع ملعقتين من الزبادي ثم وزعي الخليط جيدا على بشرتك و يترك لمد نصف ساعة على الأقل قبل ان يشطف بالماء البارد.

خلطة الزبادي مع العسل الأبيض لتبييض الوجه

تعتبر خلطة الزبادي من أفضل خلطات الفعالة في تبيض الوجه واليدين والرقبة، فمع خلطة الزبادي والعسل الأبيض ستحصلين على بشرى أكثر بياضا وحيوية، فقط عليك خلط ملعقة كبيرة من العسل الأبيض مع ملعقة كبيرة حمن الزبادي ثم يوزع المزيج على البشرة والرقبه ويترك لمدة 30 دقيقه وقبل ان يشطف الوجه بالماء الفاتر، احرصي على تكرار تلك العمليه مرتين من كل اسبوع للوصول للنتيجة المطلوبة.

خلطة النشا مع معجون الطماطم

تعتبر وصفة النشا مع معجون الطماطم من الخلطات الفعالة التي تساعد في تبييض البشرة سريعا، حين يتم خلط الطماطم مع النشا يصبح لديكي قناع متكامل وقوي في تبييض الوجه واليدين.

المكونات

ملعقة من معجون الطماطم.

ملعقة من النشا.

طريقة الاستخدام