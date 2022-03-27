طريقة عمل القطايف العصافيري المحشية بالقشطة بطعم رائع جداً

تعتبر القطايف العصافيري ، من أشهر الحلويات الرمضانية والتي تمتاز بحجمها الصغير ومذاقها اللذيذ كما أنها لا تحتاج إلى عملية قلي بعد حشوها ويتم حشوها عادة بالقشطة وفى بعض الأحيان يمكن حشوها بأنواع من الشوكولاتة ويتم تزينها بالمكسرات ثم يضاف إليها العسل أو القطر، فهي من الحلويات السهلة والبسيطة التي لا تحتاج إلي الكثير من مكونات ولكن يتم تحضيرها بكل سهولة داخل المنزل بدون أي مجهود أو تعب، تمتاز بشكل رائع وجميل فهي من الحلويات المناسبة للضيوف وأيضاً لشهر رمضان، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم أبسط طريقة لعمل القطايف العصافيري بالمنزل.

مكونات عمل القطايف العصافيري

تتكون القطايف من مكونات سهلة وبسيطة هي كالآتي:ـ

2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 كوب من الماء الدافئ.

4 ملاعق كبيرة من السميد.

4 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

1 ملعقة كبيرة خميرة جافة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ربع كوب ماء.

للحشو

نصف كيلو من القشطة.

للتزيين

فستق حلبى مجروش.

ثلاث أكواب من القطر البارد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير القطايف العصافيري خطوة بخطوة في المنزل وهي كما يلي:-

تذاب الخميرة مع ملعقة السكر في ربع كوب الماء الدافئ، ثم تغطى وتترك جانب لمدة 5 دقائق حتي تتفاعل. ثم نحضر وعاء عميق ويتم فيه خلط الدقيق والحليب البودرة والسميد والماء الدافئ ونخلط المكونات جيداً بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى نحصل على مزيج متجانس. ثم يضاف مزيج الخميرة إلى العجينة مع إضافة الفانيليا مع التقليب بشكل جيد حتي تتجانس جميع المكونات تماماً ويصبح لدينا عجينة سائلة بقوام متماسك قليلاً. قد تحتاج العجينة إلي بعض الماء لذلك من الممكن إضافة كمية قليل من الماء إذا احتاج العجين لذلك للحصول على عجينة سائلة وسط وناعمة. ثم يغطى المزيج ويترك لمدة ساعة حتي يختمر مع التحريك مرة أو مرتين خلال الساعة، حتى تتشكل لدينا فقاعات على الوجه إذا يدل ظهور الفقاعات على نجاح العجينة.

طريقة التسوية