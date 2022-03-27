خلطة لتبييض اليدين في الحال ستجعل يديك كأيدي الأطفال تبيض اليدين من اول استعمال

تسعي البعض حين تعرضها لاسمرار اليدين إلى شراء الكريمات الباهظة وابتي لا تأتي بالنفع كونها تزيد من مشاكل البشرة ويرجع ذلك إلى المواد الكيماوية التي تحتويها، فلا يوجد هناك أفضل ومن الخلطات الطببعية التي تعالج البشرة وتساعد سريعا على تبييض اليدين، واليوم نستعرض بالسطور التالية مع زوار موقعنا ثقفني الكرام أفضل خلطات تبييض الوجه واليدين سريعا مجربة وفعالة.

وصفات مجربة لتبييض اليدين

من اقوي الوصفات الطبيعية التي تمنحك بشرة بيضاء ناعمة كالحرير هي خلطة الليمون مع النساء حيث يعمل الليمون سريعا على ازاله البقع الداكنه والاستمرار الطبقه الميته من على سطح الجلد كما يحتوي الليمون على خصائص تعمل سريع على تبييض البشره بينما يقوم النيش علي ازاله الندوب وذلك من خلال استخدام وكمقشر طبيعي للبشرة.

المكونات:

ملعقتين من عصير الليمون.

ملعقتين كبيرتان من مسحوق النشا.

الطريقة

في وعاء صغير تخلط كمية النشا مع كمية عصير الليمون جيدا جدا. ثم نبدأ بتوزيع الخليط على اليدين والوجه والرقبه. يترك حتى مرور ساعة قبل ان يشطف الخليط بالماء الفاتر. ينبغي المواظبة على تلك الوصفة يوم وراء يوم لنتيجة مبهر.

خلطة العسل الأبيض مع قطرات الليمون لتفتيح اليدين والبشرة

يعمل العسل الأبيض كمساعد قوي مع الليمون لتبييض الوجه واليدين في وقت قصير، حيث تتعدد فوائد العسل المذهلة سواء للبشرة أو للشعر، حيث يمنح البشرة تفتيح طبيعي كما هي عمل علي علاج عيوب البشرة جميعها.

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل الابيض.

ملعقه كبيرة من عصير الليمون.

الطريقة

نخلط كلا من العسل الابيض مع عصير الليمون جيدا جدا. ثم يوزع الخليط على الوجه واليدين والرقبة. يترك لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ. ينبغي أن تكرر الوصفة مرتين من كل اسبوع وستلاحظين الفرق بنفسك.

تبييض اليدين بوصفة الملح الخشن

افضلظا يمكن استخدامه في تبييض اليدين في الحال هي وصفة الملح والليمون هذان المكونان من اقويالخلطات المجربة التي تمنحك تفتيح سريع لليدين.

المكونات

ملعقة من الملح الخشن.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة