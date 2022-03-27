بدون سويت.. ملعقة فازلين واحدة لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

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ىصفة الفازلين القضاء على الشعر الزائد نهائيا من الوصفات الممتازة التي من الممكن أن يتم عمل خلطة ممتازة منها والاستفادة منها في الحصول على أثر ممتاز على البشرة يعد من بين أهم ما تبحث عنه كل فتاة وكل سيدة، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن المكونات التي يمكنك أن تستخدميها مع الفازلين لعمل خلطة إزالة ممتازة للشعر تستطيعين الاعتماد عليها للتخلص تماما من أي تواجد للشعر الزائد على سطح الجلد، وتعتبر تلك الخلطة مثالية جدا في كونها من الخلطات المتميزة التي تفي بأغراض متعددة للبشرة أهمها الإزالة للشعر مع بعض الفوائد الأخرى، والتي نذكرها تباعا، وسنورد ذكر أهم المكونات وطريقة الإعداد الصحيحة للخليط.
وصفة الفازلين القضاء على الشعر الزائد نهائيا
الفازلين للقضاء على الشعر الزائد نهائيا من الممكن أن يتم عمل الخليط الخاص به للتخلص من أي تواجد للشعر، ومن أهم مميزات تلك الخلطة أنها من بين أهم الخلطات المقشرة للبشرة وهذا ما يمنح البشرة النضارة لكافية ومن دون أي استعمال للمكونات الكيميائية الضارة بالبشرة وفيما يلي المزيد من المعلومات عن المقادير.
مكونات خليط الفازلين لإزالة الشعر
إليك التركيبة المميزة من الفازلين والتي من الممكن عملها في المنزل ومن الممكن استعمال المكونات الآتية للحصول على الوصفة من الفازلين.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من زيت زيتون.
- ملعقة عصير من الليمون.
- ملعقة صغيرة مكون النشا.
- ملعقة دقيق.
- ملعقة جل الصبار.
- ملعقة من زيت الياسمين.
طريقة التحضير لخليط الفازلين المزيل للشعر
أبرز الخطوات التي من الممكن أن تستخدم لعمل خلطة الخميرة وتطبيقها على الشعر ما يلي في تلك النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى تكون بالإذابة للفازلين مع الجل بوعاء ملائم.
- ضعي النشا مع الجل والفازلين وقلبي جيدا.
- الدقيق أيضا تتم خطوة إضافته.
- الزيوت الطبيعية تتم إضافتها.
- بعد التأكد من تماما الخلط للمكونات يتم بدء التطبيق على البشرة.
- الخطوة الخاصة بالتطبيق تكون من خلال وضع كمية بسيطة من المقدار على البشرة.
- ترك الخليط يجف تماما ثم إزالة الشعر عن طريق فرك الخليط من فوق البشرة.
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