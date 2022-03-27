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جسم منور زي القشطة… النشا والخل لازالة سواد السنين من الجسم تعد وصفة النشا والخل للتفتيح هي واحدة من أفضل الوصفات التي يمكنك اتباعها في الحصول على بشرة ناعمة وبيضاء وجسم خالي من أي عيوب واسمرار، هذه الوصفة مفيدة جدًا بالنسبة للفتيات المقبلة على الزواج وتعاني من اسمرار في المناطق الحساسة تحت الإبطين أو في منطقة العانة، وهذه هي أكثر طريقة آمنة من كريمات التفتيح التي يحتوي معظمها على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية التي قد تكون مسرطنة وقد تتسبب لك في بعض الأمراض. وصفة النشا والخل للتفتيح والتخلص من الاسمرار مكونات الطريقة:- ملعقة كبيرة واحدة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

نصف ثمرة ليمون. خطوات التحضير والاستخدام:- قومي بخلط كل المكونات المذكورة أعلاه في وعاء واحد وقلبيهم جيدًا ثم قومي بشطف بشرتك وابدئي في تطبيق الخليط عليها واتركيه لمدة نصف ساعة.

بعد أن يصبح الخليط جاف تمامًا قومي بشطفه بالماء الدافئ ثم الماء البارد ويمكنك اتباع الوصفة ثلاث مرات أسبوعيًا حتى تحصلي على نتائج أفضل. ماسك الخميرة والبطاطس لتفتيح البشرة مكونات الطريقة:- ملعقة كبيرة من الحليب البودرة ونشا الذرة.

شريحة بطاطس مغلية ومهروسة. خطوات التحضير والاستخدام:- اخلطي كل المكونات مع بعضها وقلبيهم جيدًا ثم اشطفي البشرة وطبقي عليها الخليط لمدة نصف ساعة ومن الأفضل أن يكون الخليط دافئ.

بعد أن يجف قومي بغسله بما فاتر حتى تنغلق المسام أو ماء دافئ ثم ضعي ماء ودر عليه.

بالنسبة لأصحاب البشرة الدهنية قومي بإضافة عدة قطرات من عصير الليمون ليصبح مركزًا أكثر.

يمكنك استخدام الماسك يوميًا وهو مناسب لجميع أنواع البشرة والنتيجة تظهر بعد عدة أيام من استخدامه. أهم فوائد النشا لتفتيح البشرة والمناطق الداكنة يعمل النشا على التخلص من الجلد الميت والبقع العالقة على البشرة.

يساهم في ضبط نسبة الدهون على البشرة الدهنية ويحد من انتشارها و تكوّن الحبوب عليها.

يحد من ظهور تجاعيد البشرة وخطوط الوجه الدقيقة كما أنه يحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة.

يعالج المناطق الداكنة و يساهم في تفتيحها سواء البشرة أو المناطق الحساسة ومقشر جيد للبشرة. عمر شويل - جدة جسم منور زي القشطة... النشا والخل لازالة سواد السنين من الجسم والاماكن الغامقة في 3 أيام - ثقفني

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