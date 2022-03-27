انسي انها تفك او تكش منك.. الكفتة على الفحم في البيت بنفس الطريقة الجاهزة بالتتبيلة السحرية

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انسي أنها تفك أو تكش منك.. الكفتة على الفحم في البيت الكفتة المشوية واحدة من الأكلات المميزة المحببة لدى الأطفال والكبار، وقد تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير الكفتة مثل مذاق الحاتي حتى تكون برائحة مميزة وطعم لا مثيل له، وهذا يتم من خلال إضافة بعض المكونات الأساسية التي تساعد في تحضيرها بطريقة مميزة لا مثيل لها عبر البهارات التي تجعل طعمها ومذاقها لا مثيل له، فقد نتعرف معا على بعض الإضافات التي تجعل الكفتة المشوية على الفحم حتى تكون بنفس المضاق الموجود لدى الحاتي، فبدلا من شراء الكفتة من المحلات يمكنك تحضيرها في المنزل بسهولة من خلال بعض المكونات الأساسية التي نتعرف عليها.
مكونات تحضير كفتة الحاتي
يمكنك استخدام هذه المكونات الأساسية التي تساعد في تحضير كفتة الحاتي بمذاق مميز وجميل للغاية وهذا من خلال تحضير المكونات التالية:
- أولا يتم تحضير كيلو لحم مفروم ناعم، وتحضير نصف الكمية من لية الضاني.
- يتم تحضير واحدة من البصل المفروم والمصفى من الماء الموجود فيه.
- بعدها يتم تحضير ملعقة كمون وملعقة بهارات كفتة وملعقة ملح وفلفل أسود.
- يحضر كمية من الفحم مع صينية لوضع الكفتة بها.
- دهنة من السمن حتى يتم دهن الصينية بها.
طريقة تحضير الكفتة المشوية
- يتم تحضير الكفتة المشوية من خلال وضع اللحم المفروم مع اللية في المفرمة وخلط المكونات جيدا.
- ومن ثم يتم إضافة تفل البصل لحمة ويتم فرم المكونات جيدا.
- وبعدها يتم إضافة واحدة من ثمرة الطماطم والفلفل الأخضر وتفرم جيدا.
- وبعدها توضع البهارات المشكلة وتفرم المكونات مرة أخرى حتى تتجانس تماما.
- وبعد ذلك يتم إضافة الملح والفلفل الأسود وتقلب المكونات ومن ثم يتم تحضير الأسياخ الخاصة بالكفتة.
- ويتم غمس اليد في كمية ماء البصل ويتم تشكيل الخليط بها على السيخ.
- ومن ثم يتم وضعها في الصينية ويتم إدخالها الفرن وبعد ذلك تغطي جيدا بورقة من الألومنيوم.
- ويتم إشعال قطعة من الفحم ووضعها في طبق به قطعة من السمن حتى تعطيها رائحة مميزة مثل المحلات
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