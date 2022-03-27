نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رائحته كالمسك.. طريقة عمل مزيل عرق طبيعي بالشبه والليمون في البيت يدوم 24 ساعة ومبيض فوري للابطين في المقال التالي
طريقة عمل مزيل عرق بالشبه والمسك والليمون من أهم الطرق المبحوث عنها من قبل مختلف السيدات ممن ترغبن في الحصول على المناطق الأكثر تعرق بالجسم جافة تماما كما أنها تعتبر من الخلطات الطبيعية الأكثر إنعاشا لرائحة الجسم، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتم عمل خليط المسك ولشبة المميز لإزالة لأثر التعرق الزائد حيث تعتبر تلك التركيبة الطبيعية من أقوى ما يمكن تطبيقه على البشرة ويعزز من انتعاش خلايا الجلد، مع توضيح المقدار كامل لكل من ترغب في إعداده وتطبيقه.
طريقة عمل مزيل عرق بالشبه والمسك والليمون
عمل مزيل عرق بالشبه والمسك والليمون من أهم الخلطات التي يمكنك الاعتماد عليها للتخلص تماما من أي تواجد للعرق أو أي رائحة سيئة قد تكون مصاحبة لإفرازات العرق، ومن خلال استعمال المكونات الآتية من الممكن أن تقومي بعمل أفضل مزيل للتعرق طبيعي فضلا عن كونه من أفضل المعطرات للجسم.
للتبيض الفوري للبشرة يمكنكِ تحضير المكونات الآتية:
- ملعقة شبة.
- ملعقة من عطر المسك.
- ملعقة جل الصبار.
- ملعقة من الليمون.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة زيت لوز.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من ماء الورد.
طريقة التحضير للتركيبة:
من الممكن الاعتماد على تلك الخطوات القادمة للحصول على تركيبة المزيل الطبيعي للتعرق لعمل أفضل خلطة تساعد في إزالة العرق وتنقية البشرة وتعزيز مستوى صفائها ونضارتها، وأهم الخطوات ما يلي:
- تتم خطوة تذويب الفازلين ومكون جل الصبار فوق حمام مائي.
- قومي بوضع كمية الشبة مع المسك وبقية الزيوت العطرية مع الخليط.
- يتم وضع بقية المكونات مع التقليب الجيد حتى
- نتفادى أي تكتلات بالوصفة بسبب مكون النشا.
- تنتج تركيبة كريمية ناعمة من الممكن أن يتم تطبيقها بكل سهولة على البشرة، ومن خلال خطوات بسيطة يكون من السهل الحصول على الجلد خالي من أي تعرق وبرائحة منعشة.
- مدة التطبيق للخليط من الممكن أن تستمر من لصباح وحتى المساء حيث تعد تركيبة لطيفة الأثر على الجلد.
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