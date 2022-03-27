عندك كوب سميد تعالى أقولك نعمل بيه أية... ألذ واخف كيكة الرواني هشه وطريه لازم تجريبها روعه

كيكة الرواني، من أفضل الحلويات التي تقدم في المناسبات السارة والأعياد والتي يعشقها العديد من الأفراد لما لها من مذاق رائع، ويمكن إضافة العديد من الأطعمة لها مثل جوز الهند أو الفستق الحلبي وتزيينها بأنواع عديدة من المكسرات المتاحة، ولمعرفة طريقة إعدادها يرجي متابعة مقالنا اليوم.

كيكة الرواني

طريقة التحضير كيكة الرواني

يمكن وضع كل من الدقيق والسميد والسكر والبكينج بودر وخلطهم جدا ويتم وضع كل من البيض والفانيليا وخلطهم جيدا.

ثم تدخل الرواني إلى الفرن حتي تطهي جيدا ثم يوضع القطر على وجهها وجوز الهند وتقدم بالهناء والشفاء.

كيكة الرواني الأصلية

125 جرام من الدقيق والسميد

150 جرام من السكر

ثلاث ملاعق من جوز الهند

رشه ملح

فانيليا

مربي برتقال أو فراولة

برتقال مجفف فراولة

5 بيض

2.5 كوب من الماء الساخن

نصف كوب من الشربات

طريقة تحضير كيكة الرواني الأصلية

يتم وضع البيض والفانيليا ورشة الملح ومزجهم جيدا ثم يتم وضع الدقيق مع السميد والسكر وجوز الهند

وخلطهم جيدا ثم يوضع خليط الدقيق على خليط البيض وخلطهم جيدا.

ثم يوضع خليط الرواني في إناء معد لدخول الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تطهى جيدا

ثم يتم وضع العسل في الماء الساخن وتسقية ألكيك به بعد أن يخرج من الفرن وتزين ألكيك بمربي البرتقال أو الفراولة والفواكه المجففة.

كيكة الرواني بالسميد

مكونات الشربات

كوب من السكر

كوب من الماء

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

برش ليمون

مكونات خليط ألكيك

3 بيضات

كوب من اللبن الزبادي

كوب من السميد الخشن

نصف كوب من السكر الناعم

ربع كوب من الدقيق

ثلاثة أرباع كوب من زيت الذرة

ملعقة كبيرة من البكينج بودر

برش ليمون أو برتقال

نصف ملعقة من الملح

فستق حلبي للوجه

طريقة تحضير كيكة الرواني الأصلية