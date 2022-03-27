نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عندك كوب سميد تعالى أقولك نعمل بيه أية… ألذ واخف كيكة الرواني هشه وطريه لازم تجريبها روعه في المقال التالي
كيكة الرواني، من أفضل الحلويات التي تقدم في المناسبات السارة والأعياد والتي يعشقها العديد من الأفراد لما لها من مذاق رائع، ويمكن إضافة العديد من الأطعمة لها مثل جوز الهند أو الفستق الحلبي وتزيينها بأنواع عديدة من المكسرات المتاحة، ولمعرفة طريقة إعدادها يرجي متابعة مقالنا اليوم.
كيكة الرواني
طريقة التحضير كيكة الرواني
يمكن وضع كل من الدقيق والسميد والسكر والبكينج بودر وخلطهم جدا ويتم وضع كل من البيض والفانيليا وخلطهم جيدا.
ثم تدخل الرواني إلى الفرن حتي تطهي جيدا ثم يوضع القطر على وجهها وجوز الهند وتقدم بالهناء والشفاء.
كيكة الرواني الأصلية
- 125 جرام من الدقيق والسميد
- 150 جرام من السكر
- ثلاث ملاعق من جوز الهند
- رشه ملح
- فانيليا
- مربي برتقال أو فراولة
- برتقال مجفف فراولة
- 5 بيض
- 2.5 كوب من الماء الساخن
- نصف كوب من الشربات
طريقة تحضير كيكة الرواني الأصلية
- يتم وضع البيض والفانيليا ورشة الملح ومزجهم جيدا ثم يتم وضع الدقيق مع السميد والسكر وجوز الهند
- وخلطهم جيدا ثم يوضع خليط الدقيق على خليط البيض وخلطهم جيدا.
- ثم يوضع خليط الرواني في إناء معد لدخول الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تطهى جيدا
- ثم يتم وضع العسل في الماء الساخن وتسقية ألكيك به بعد أن يخرج من الفرن وتزين ألكيك بمربي البرتقال أو الفراولة والفواكه المجففة.
كيكة الرواني بالسميد
مكونات الشربات
- كوب من السكر
- كوب من الماء
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون
- برش ليمون
مكونات خليط ألكيك
- 3 بيضات
- كوب من اللبن الزبادي
- كوب من السميد الخشن
- نصف كوب من السكر الناعم
- ربع كوب من الدقيق
- ثلاثة أرباع كوب من زيت الذرة
- ملعقة كبيرة من البكينج بودر
- برش ليمون أو برتقال
- نصف ملعقة من الملح
- فستق حلبي للوجه
طريقة تحضير كيكة الرواني الأصلية
- لإعداد الشربات يتم وضع السكر مع الماء وعصير الليمون في إناء واسع على النار ولإعداد خليط لاكيك
- يتم وضع السكر والبيض مع ضربهم لمدة خمس دقائق حتي يأخذ اللون الأبيض.
- ثم يوضع الزيت على خليط البيض حتي يتجانس جيدا ويوضع الحليب والسميد والدقيق والبكينج بودر وبيكربونات الصوديوم
- في أناء آخر ثم يوضع المزيج على خليط البيض ويوضع في أناء واسع معد لدخول الفرن ويترك لمدة 30 دقائق
- ثم يسقى بالشربات ثم يوضع على وجهها الفستق الحلبي وتقدم بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عندك كوب سميد تعالى أقولك نعمل بيه أية… ألذ واخف كيكة الرواني هشه وطريه لازم تجريبها روعه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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