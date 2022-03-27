نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير بسكويت جوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة جدا وطعم لذيذ وشهي في المقال التالي
بسكويت جوز الهند من أحلى أنواع البسكويت فهي شهية ولذيذة جدا، وطريقة تحضيره سهلة جدا ولا تكلف الوقت والمجهود كما أن تكاليفها بسيطة جدا ويعشقها الصغار والكبار وتعد من أفضل الوصفات لما تحتويه من اللبن المهم للصغار بوجه خاص، وتقوم أغلب السيدات بالبحث على مواقع الإنترنت عن طريقة عمل البسكويت بجوز الهند لتقديمه للأهل والضيوف كما يمكن عمل ذلك البسكويت في أي وقت وحفظه في علب مغلقة، وبسبب كثرة عمليات البحث عن طريقة صنعها سوف نقدم لكم طريقة عملها مع ذكر كافة الخطوات فتابعوا معنا.
المكونات
لعمل ألذ وأشهى بسكويت جوز الهند يجب إحضار تلك المكونات، ومن ترغب في صنع القليل تستطيع إحضار نصف الكميات فقط والمكونات هي:
- ستة أكواب من الدقيق
- كوبان من السكر البودرة
- كوب ونصف من السمن
- مقدار كوب ونصف من جوز الهند
- كوب من اللبن
- ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر
- رشة من الملح
- ستة بيضات
طريقة التحضير
تفضل الكثير من السيدات عمل بسكويت جوز الهند بتلك الطريقة حيث تعد طريقة صنعها سهلة وجميلة وتناسب كل ربة منزل وطريقة التحضير هي:
- نقوم بخفق البيض في بولة، وفي بولة أخرى نضع السمن مع السكر ونخلطهم جيدا حتى يذوب السكر تماما.
- نقوم بإضافة خليط السمن مع السكر على البيض المخفوق ونخلطهم بشكل جيد.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة جوز الهند والسكر البودرة واللبن ونخلطهم جيدا مع بعضهم البعض.
- في بولة أخرى نقوم بنخل كمية الدقيق مع البيكنج باودر ومن ثم نضيف الخليط السابق لهم.
- نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية بعض الشيء.
- نقوم بتشكيل العجينة على هيئة كور متوسطة الحجم ثم نمسح هذه الكور بالبيض ومن ثم نغمسها داخل جوز الهند.
- في صينية مدهونة بالسمن نقوم بوضع الكرات بها ومن ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 180° لمدة ثلث ساعة.
- بعد انتهاء المدة نقوم بإخراج كرات جوز الهند ونتركها حتى تبرد ومن ثم تقديمها للأسرة والضيوف.
- يمكن حفظ بسكويت جوز الهند في علب محكمة الغلق.
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