طريقة تحضير بسكويت جوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة جدا وطعم لذيذ وشهي

بسكويت جوز الهند من أحلى أنواع البسكويت فهي شهية ولذيذة جدا، وطريقة تحضيره سهلة جدا ولا تكلف الوقت والمجهود كما أن تكاليفها بسيطة جدا ويعشقها الصغار والكبار وتعد من أفضل الوصفات لما تحتويه من اللبن المهم للصغار بوجه خاص، وتقوم أغلب السيدات بالبحث على مواقع الإنترنت عن طريقة عمل البسكويت بجوز الهند لتقديمه للأهل والضيوف كما يمكن عمل ذلك البسكويت في أي وقت وحفظه في علب مغلقة، وبسبب كثرة عمليات البحث عن طريقة صنعها سوف نقدم لكم طريقة عملها مع ذكر كافة الخطوات فتابعوا معنا.

المكونات

لعمل ألذ وأشهى بسكويت جوز الهند يجب إحضار تلك المكونات، ومن ترغب في صنع القليل تستطيع إحضار نصف الكميات فقط والمكونات هي:

ستة أكواب من الدقيق

كوبان من السكر البودرة

كوب ونصف من السمن

مقدار كوب ونصف من جوز الهند

كوب من اللبن

ثلاثة ملاعق من البيكنج بودر

رشة من الملح

ستة بيضات

طريقة التحضير

تفضل الكثير من السيدات عمل بسكويت جوز الهند بتلك الطريقة حيث تعد طريقة صنعها سهلة وجميلة وتناسب كل ربة منزل وطريقة التحضير هي: