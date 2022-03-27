ب٤ أكواب من الدقيق جهزي عجينة السمبوسة وفرزيها لشهر رمضان ووفري فلوسك ووقتك

تعد عجينة السمبوسة من المعجنات المهمة، والتى يبحث الكثير من السيدات للتعرف على طريقة عملها فى المنزل، وتكون طريقة بسيطة وسهلة وذلك لتوفير تكلفة شرائها من المحلات، كما أن عملها فى المنزل يجعلك تتأكدين من جودة مكوناتها لأنها طازجة ومضمونة، ونظراً لأنها من المقبلات التى لا يمكن الاستغناء عنها خاصة فى شهر رمضان المعظم كنوع من المقبلات اللذيذة بجانب الأكلات المختلفة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني الإخباري مكونات وطريقة تحضير عجينة السمبوسة وتفريزها بالتفصيل.

مكونات عجينة السمبوسة

تحتوى عجينة السمبوسة على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة وكمان لا يخلو منها أى منزل وهى كالتالي:

٤ كوب من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

١١/٤ كوب من الماء.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل عجينة السمبوسة سهلة جداً مثل باقى المعجنات ولكنها لا تحتوى على خميرة ولها بعض الخطوات البسيطة وهى كمايلي:

نقوم بإحضار وعاء مناسب للعجن ونضع به الدقيق بعد نخله جيداً. ثم نضيف عليه نص ملعقة الملح وملعقتين الزيت ونقلبهم مع بعض بواسطة ملعقة. بعد ذلك نقوم بإضافة كوب من الماء ونقلب بالملعقة أيضاً ولو حسينا لسا فى دقيق باين نضيف باقى كمية الماء. نلمها كويس باليد ثم نعجن حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة وطرية فى نفس الوقت ومتكونش ناشفة نسمر فى العجن لمدة ٥ دقائق. نعملها كرة ونغطيها بكيس من النايلون ونتركها لمدة نص ساعة حتى ترتاح علشان تكون سهلة فى الفرد. بعد ما ارتاحت نلفها بشكل اسطواني نقطعها الى ٨ قطع متساوية فى الحجم ولو مش عارفين اوزنوهم. ثم نقوم بتكوير كل قطعة على شكل كرة، ونأخذ ٤ كور الأول ونفرد واحدة واحدة ونضعها جانباً. بعد ذلك نرصهم جنب بعض وندهنهم من فوق بالزيت، ونأخذ أول واحدة ونرش عليها شوية من الدقيق ونجيب التانية ونضعها فوقها من الناحية اللى فيها الزيت وهكذا حتى نتتهى من الاتنين اللى فاضلين. ونكرر هذه لخطوات مع باقى كمية كور العجين المتبقية حتى ننتهى من الكمية كلها. فى أثناء وقت الفرد نجهز صينية الفرن ونضعها مقلوبة على البوتجاز من فوق على نار هادية. نفرد طبقات العجين الأربعة الأولى بالطول والعرض شوية ثم نضعها على الصاج لمدة دقيقة واحدة ثم نقلبها على الجانب التانى لمدة دقيقة أيضاً. بعد ذلك نرفعها من على النار ونقوم بتفريق طبقات العجين وهوه سخن ثم نضعه فوق بعض مرة أخرى ونحاول تقطيع الزوايد منه لتسوية الشكل. ونقطعها بالطول على شكل شرائط بالحجم المناسب لها وبكده تكون جاهزة للحشو اتمنى تجربوها وبالف صحة وهنا.

طريقة تخزين السمبوسة

بعد عمل العجينة وتقطيعها بالشكل المناسب نضعها فى طبق فويل او فى أكياس ثلاجة ونحتفظ بها داخل الفريز لوقت استخدامها. يمكن تخزين هذه العجينة لمدة شهرين داخل الفريزر. أيضاً يمكنك حشوها والاحتاظ بها محشية توفيراً للوقت واخراجها قبل القلي بشوية.

مكونات سمبوسك بحشوة الدجاج

يتكون السمبوسك بحشوة الدجاج من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى مكونات العجينة ومكونات للحشو وهى كالتالي:

مكونات العجينة

٢ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ماء للعجن حسب الحاجة.

الحشو

١/٤ كيلو من الدجاج المفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون.

حبتين من البصل الأخضر مفروم ناعم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الأخضر المبشور.

حزمة متوسطة من الكزبرة الخضراء مفرومة.

٢ فص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الصويا صوص.

صفار حبة من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل سمبوسك بحشوة الدجاج سهلة وبسيطة وتتمثل فى عمل العجينة وعمل الحشوة وهى كالتالي: